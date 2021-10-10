Volta da torcida do Santos à Vila tem aglomeração, festa na chegada de ônibus e sal grosso: 'Sai zica!'

Crédito: Pedro Alvarez

Neste domingo (10), a torcida santista voltou à Vila Belmiro após mais de um ano e meio sem poder acompanhar o time de perto. Em partida diante do Grêmio, crucial para a equipe que tenta escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, os torcedores empurraram o time desde antes do apito inicial, mas descumpriram recomendações sanitárias.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Com apenas 30% de capacidade permitida pelo governo de SP (a autorização aumentará para 50% no dia 15 de outubro), os 4.644 ingressos colocados à venda foram esgotados. Com isso, a torcida compareceu em grande volume na entrada do estádio, aglomerando e fazendo festa.

O protocolo sanitário para a partida foi simples. Com os ingressos vendidos somente pela internet, e apenas para sócios, os torcedores presentes tiveram que passar por um dos postos de triagem ao redor do estádio.

Lá, deveriam apresentar o cartão de sócio (ou o ingresso), o documento de identidade original com foto, o certificado de vacinação contra a Covid-19 (impresso ou no celular) e, caso o esquema vacinal estivesse incompleto, um teste negativo de Covid-19, podendo ser de antígeno (feito até 24 horas antes do jogo) ou de PCR (feito até 48 horas antes do jogo).

O processo foi feito com tranquilidade horas antes do jogo, mas as filas ficaram maiores conforme o horário do jogo se aproximou. Pedro Antônio Gonçalves, torcedor de 18 anos, considerou tranquilos os procedimentos exigidos pelo clube.

- Ansiedade a mil. Quase dos anos sem vir aqui, já não aguentava mais. Mesmo com a fase ruim, tem que vir - contou o torcedor.