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Volta aos treinamentos e extracampo: Santos entra em mês decisivo

Após mais de 100 dias sem treinamentos com bola no CT, elenco do Peixe volta a trabalhar 'normalmente'. Julho também servirá para colocar em ordem questões administrativas...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2020 às 11:00
Crédito: Santos terá mês agitado tanto dentro quanto fora de campo (Ivan Storti
O Santos entra no mês de julho com grandes novidades. Primeiramente, o Peixe volta aos treinamentos com bola nesta quarta-feira, após mais de cem dias afastado devido a pandemia do novo coronavírus.
O técnico Jesualdo Ferreira tem a missão de melhorar principalmente o setor ofensivo da equipe. Em doze jogos oficiais, o Peixe marcou apenas treze gols, a pior média de tentos nos últimos cinco anos.
Além disso, o Santos perdeu um meia nesse período e pode vender outro. Evandro não teve seu contrato renovado e saiu da equipe, enquanto Jean Mota está em negociação para deixar o Peixe. Com isso, Jesualdo terá que quebrar a cabeça para arrumar um meia armador, já que apenas o jovem Anderson Ceará faz a função originalmente no elenco.
A utilização da base será fundamental. Nesta temporada, Jesualdo Ferreira vem utilizando frequentemente os atacantes Kaio Jorge, Yuri Alberto e Renyer, além de ter dado oportunidades para Sandry e Arthur Gomes, que estava emprestado à Chapecoense em 2019. Nomes como o zagueiro Robson Reis, o lateral-esquerdo Lucas Sena, o meia Lucas Lourenço e o atacante Allanzinho são observados de perto pela comissão técnica.
Extracampo está em pauta
Outra questão a ser resolvida pelo Peixe são as pendências na FIFA. O Peixe está impedido de registrar novos jogadores por dívidas na FIFA, em razão das pendências por Cleber Reis, no Hamburgo e Luan Peres, no Club Brugge.
O membro do Comitê de Gestão do clube, Pedro Doria, afirmou que o início de mês de julho será importante para a quitação dessas pendências.
- O Santos tem compromissos que se arrastam por décadas no clube, como o Cléber Reis. Pretendemos resolver a maior parte deles agora, na primeira semana de julho. Nós temos pleitos e pendências em vias de firmar acordo na FIFA. O mês de julho será importante porque viveremos a retomada do futebol, mesmo de forma gradual - afirmou, em live no Instagram com o jornalista Fellipe Camargo.
Vale lembrar que atualmente, o Peixe registra R$ 16,5 milhões apenas em juros e multas que tramitam na Fifa, representando casos relacionados a: Cléber Reis, Felipe Aguilar, Luan Peres e Yeferson Soteldo. Com a retomada das atividades, o Santos espera um respiro financeiro para resolver as questões administrativas.
* Sob supervisão de Marcio MonteiroE MAIS:Soteldo é eleito o melhor jogador do mundo na sua altura; ConfiraPara preparador físico do Santos, resultados dos testes com atletas foram superiores aos do início do anoLucas Veríssimo fala pela primeira vez desde a sua renovação com o Santos: 'Tenho minha história aqui'Com volta de trio, apenas três atletas do Santos ainda não retornaram E MAIS:

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