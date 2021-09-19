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Volante Marcão comenta sobre momento difícil do Sport no Brasileirão

Meio-campista lamentou outro resultado negativo do Leão na temporada, desta vez, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 10:10

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 10:10

Crédito: Sport foi superado pelo Atlético-MG (Pedro Souza / Atletico MG
A má fase do Sport parece não ter fim. No Mineirão, o time pernambucano não conseguiu encarar o Atlético-MG e foi derrotado por 3 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar colocou ainda mais pressão no elenco, que não coloca um ponto final na crise e acumula resultados negativos dentro do Brasileirão.
O volante Marcão, um dos líderes do elenco, garante que seus companheiros trabalham diariamente para tirar o clube da zona de rebaixamento.
'É manter o foco. Todo mundo está empenhando em tirar o Sport dessa situação. Ninguém está satisfeito, mas também não podemos ficar sofrendo a todo tempo. Temos que erguer a cabeça. Tenho certeza que essa maré vai virar’, afirmou ao Premiere.
Com a nova derrota, o Sport aparece na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos somados.

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