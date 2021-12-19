Volante e artilheiro, Paulinho tem mais gols do que alguns colegas de ataque no Corinthians; confira

O Corinthians busca um centroavante "fazedor de gols" para solucionar o problema do ataque, que foi recorrente durante a temporada, mas a ajuda ofensiva pode vir de um jogador contratado para outro setor do campo. Trata-se de Paulinho, meio-campista com características ofensivas. Na carreira, ele tem mais gols marcados do que alguns dos atacantes do elenco do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Segundo o site "ogol", Paulinho anotou 168 gols desde 2006, quando começou a atuar profissional. De lá para cá, foram 648 partidas incluindo Seleção Brasileira, o que dá uma média de 0,26 gol por jogo. Números bastante expressivos para quem não joga como um "homem de frente". Apesar de ser um volante que "pisa na área", sua posição é mais recuada dentro de campo.

Ainda que o Corinthians siga na busca por um centroavante, seja Cavani, seja outro nome de peso, Paulinho pode ser uma alternativa para aumentar o número de gols do time ao longo da temporada. Com sua capacidade de finalização e facilidade para ir ao ataque, o meio-campista pode resolver alguns duelos que o pessoal do ataque, por ventura, possa não ser eficiente.Em comparação com seus companheiros com mais rodagem no futebol, ou seja, excluindo aqueles mais jovens e recém-saídos da base, Paulinho (168 tentos) tem mais gols do que quase todos eles, com exceção de Jô, que marcou 233 vezes ao longo da carreira. A estatística mostra o quanto o camisa 15 teve sucesso com as bolas na rede em todo esse tempo de futebol profissional.

Os outros "concorrentes" são Giuliano (134 gols), Willian (113 gols), Luan (86 gols), Renato Augusto (84 gols) e Róger Guedes (67 gols). Evidentemente cada um tem um número de partidas diferente, o que pesa no momento de comparar a média de gols. Nesse quesito, Paulinho (0,26 gol por jogo) acaba indo para a 3ª posição e Róger Guedes (0,27 gol por jogo) vai para 2º lugar.

Na liderança da média de gols ao longo da carreira está Jô (0,32 gol por jogo), depois aparecem Giuliano (0,23 gol por jogo) na quarta posição e Luan (0,23 gol por jogo) na quinta. Willian (0,16 gol por jogo) e Renato Augusto (0,15 gol por jogo) aparecem na lanterna da lista. Novamente Paulinho mostra números que impressionam, sendo uma opção bem importante para o ataque corintiano.

Confira os números citados acima:

Número de gols na carreira

Jô - 233 golsPaulinho - 168 golsGiuliano - 134 golsWillian - 113 golsLuan - 86 golsRenato Augusto - 84 golsRóger Guedes - 67 gols

Média de gols por jogo na carreira

Jô - 233 gols/736 jogos - 0,32 gol por jogoRóger Guedes - 67 gols/244 jogos - 0,27 gol por jogoPaulinho - 168 gols/648 jogos - 0,26 gol por jogoGiuliano - 134 gols/587 jogos - 0,23 gol por jogoLuan - 86 gols/375 jogos - 0,23 gol por jogoWillian - 113 gols/720 jogos - 0,16 gol por jogoRenato Augusto - 84 gols/541 jogos - 0,15 gol por jogo