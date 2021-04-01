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futebol

Volante do Flamengo sofre trauma no tornozelo e inicia tratamento no CT

Richard Rios sofreu trauma no tornozelo esquerdo, mas exames não constataram fratura...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 19:49
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No dia seguinte à vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, na qual o Flamengo utilizou a equipe considerada titular pela primeira vez na temporada, apenas os reservas e atletas não relacionados para o jogo do Carioca trabalharam, em campo, nesta quinta-feira. A atividade no Ninho do Urubu teve preocupação com o volante Richard Rios, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, mas, de acordo com o clube, realizou exames que não constataram fratura no local.
O atleta iniciou tratamento imediato no CT. O colombiano Richard tem 20 anos e disputou quatro jogos com a equipe alternativa do Flamengo, sob o comando de Maurício Souza, no início do Campeonato Carioca. Saiu do banco contra Macaé, Resende, Botafogo e Boavista, atuando, ao todo, por 94 minutos. Nesta sexta, com os titulares, o Flamengo volta a treinar no Ninho do Urubu visando a partida contra o Madureira, na segunda, pela oitava rodada da Taça Guanabara. Confira a tabela e a classificação completa do Estadual aqui!

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