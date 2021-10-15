Volante do Flamengo celebra o primeiro gol pelo clube e projeta clássico decisivo no Brasileiro Sub-20

O meio-campista Igor Jesus foi o autor de um dos gols na goleada do Flamengo na última terça-feira sobre a Athletico-PR, por 4 a 1, no CT do Caju, em Curitiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele comemorou ter balançado a rede pela primeira vez atuando pelo clube carioca e, consequentemente, a classificação da equipe como líder à próxima fase.- Estou muito feliz pelo meu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Uma vitória importante para sacramentar a liderança na competição. Dedico esse gol ao meu filho (Anthony Jesus, de sete meses). Nosso grupo está de parabéns e agora é pensar na próxima fase. Vamos manter o foco para alcançar os objetivos traçados pela comissão técnica - disse.