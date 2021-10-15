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Volante do Flamengo celebra o primeiro gol pelo clube e projeta clássico decisivo no Brasileiro Sub-20

Fla terminou a primeira fase do Brasileirão Sub-20 na liderança, somando 39 pontos, após vitória sobre o Athletico, que contou com gol de Igor Jesus para fechar o placar
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LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 15:34

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 15:34

Crédito: Cahuê Miranda / Athletico Paranaense
O meio-campista Igor Jesus foi o autor de um dos gols na goleada do Flamengo na última terça-feira sobre a Athletico-PR, por 4 a 1, no CT do Caju, em Curitiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele comemorou ter balançado a rede pela primeira vez atuando pelo clube carioca e, consequentemente, a classificação da equipe como líder à próxima fase.- Estou muito feliz pelo meu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Uma vitória importante para sacramentar a liderança na competição. Dedico esse gol ao meu filho (Anthony Jesus, de sete meses). Nosso grupo está de parabéns e agora é pensar na próxima fase. Vamos manter o foco para alcançar os objetivos traçados pela comissão técnica - disse.
Natural de Goiânia, o volante de 18 anos já treinou algumas vezes entre os profissionais e está inscrito na lista de atletas que disputam a Libertadores da América. Antes de chegar ao Flamengo no início desta temporada, Igor Jesus defendeu as cores do Goiás durante três temporadas.
> Fla joga no domingo! Confira a tabela completa do Brasileirão
Cabe destacar que o Flamengo, agora, irá enfrentar o Vasco pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20. O jogo de ida será nesta quarta (20), em São Januário, às 17h. O de volta será no dia 26 (terça), às 15h15, na Gávea (veja todos os confrontos aqui).

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