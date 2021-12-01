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futebol

Volante do Corinthians atrai interesse do Santos; saiba quem é

Devolvido pelo Athletico-PR, onde estava emprestado, Richard pode pintar no Alvinegro Praiano...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 19:04

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:04

O volante Richard, que pertence ao Corinthians, mas atuou por empréstimo no Athletico-PR na última temporada, interessa ao Santos. #As conversas ainda estão em estágio inicial, mas, conforme informações obtidas pelo L!, existe o desejo corintiano em negociar o jogador, que chegou ao clube em 2019, mas nunca se firmou e acumulou empréstimos para Vasco e Furacão.
No entanto, o interesse do Timão é obter alguma compensação financeira com o atleta, que tem contrato até dezembro de 2022. A compra em definitivo pelo Peixe é visto como melhor opção para o Corinthians, mas a cúpula alvinegra sabe que isso dificilmente acontecerá
Uma situação como o acordo feito entre o clube do Parque São Jorge e o meia Camacho, ocorrida em junho, com as partes rescindindo o contrato amigavelmente para que o jogador acertasse com o Peixe, é visto como mais difícil neste momento, mas não como impossível, visto que se Richard não tiver mercado na janela do fim de ano poderá assinar pré-contrato gratuitamente com outra agremiação no meio da próxima temporada.
Os contatos estão em estágio inicial e ainda não houve proposta formal apresentada pelo Peixe.
Nesta temporada, Richard foi dispensado pelo Athletico-PR tendo o clube alegado ato de indisciplina, dizendo que o jogador deixou a Arena da Baixada sem autorização após pedir para sair no intervalo do duelo do Furacão contra o Fluminense, pelo Brasileirão. O atleta, por sua vez, alega que foi autorizado deixar o estádio.
Crédito: RichardtemapenastreinadonoTimãodesdequefoidevolvidopeloCAP(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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