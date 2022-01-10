Volante de saída do Flamengo, que quer comprar meia: veja saídas, sondagens e contratações para 2022

Depois do acerto com Paulo Sousa, apresentado nesta segunda como técnico do Flamengo, a movimentação do clube no mercado tem se intensificado. A negociação mais recente trata da saída de Piris da Motta. O Cerro Porteño fez uma oferta pelo volante, e as partes já entraram em acordo. A oficialização da transferência do jogador de 27 anos para o clube paraguaio está por detalhes.Além disso, o vice-presidente de futebol Marcos Braz confirmou que o clube tem o interesse de comprar de Andreas Pereira, emprestado pelo Manchester United (ING) até junho, mas a negociação terá início no "momento adequado".CONTRATAÇÕES

O técnico Paulo Sousa foi a principal contratação do Flamengo até o momento. O português, que chegou ao Rio de Janeiro na última sexta, junto com a sua comissão técnica, foi oficialmente apresentado nesta segunda,10 de janeiro.

O Flamengo também garantiu a permanência de Thiago Maia. O volante já rescindiu com o Lille, da França, e assinará com o clube da Gávea por quatro temporadas. A oficialização do novo contrato acontecerá nos próximos dias.

O clube deseja o mesmo desfecho para Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United (ING) até junho, mas ainda não abriu negociação.

NA MIRA

Atualmente, o Flamengo não tem negociações em andamento com nenhum nome. O clube, porém, identificou as carências do elenco junto a Paulo Sousa.QUEM SAIU

A movimentação mais recente é de Piris da Motta. O Cerro Porteño (PAR) fez uma oferta pelo volante e já tem um acordo com o Flamengo. O paraguaio, inclusive, foi ao Ninho do Urubu nesta segunda despedir-se dos companheiros.

A barca do Flamengo ainda tem: Bruno Viana, cujo empréstimo junto ao Braga-POR chegou ao fim; João Lucas, negociado em definitivo com o Cuiabá; Max, negociado com o Colorado Rapids (EUA); Bill, vendido ao Dnipro-1 (UCR); e Hugo Moura, que será emprestado ao Athletico até dezembro de 2022.QUEM PODE SAIR

Há outros jogadores a serem negociados pelo clube, como Rodinei, mas o Flamengo deseja ter um retorno financeiro e, inclusive, já recusou propostas de empréstimo pelo lateral-direito. O desejo é negociá-lo em definitivo.

Já Gabigol tem sido noticiado na imprensa inglesa como alvo de clubes da Premier League, como o West Ham, mas a diretoria do Flamengo mantém a posição de que não chegaram ofertas e conta com o camisa 9 para 2022.TIME-BASE DE 2022

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

DESAFIOS PARA 2022

Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.