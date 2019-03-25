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Volante Casemiro segue como capitão do Brasil para segundo amistoso

Jogador de 27 anos é jogador de confiança do técnico Tite. Jogo contra a República Tcheca acontece nesta terça-feira

Publicado em 25 de Março de 2019 às 15:28

Publicado em 

25 mar 2019 às 15:28
Casemiro como capitão da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O volante Casemiro mais uma vez será o capitão da Seleção Brasileira. O novo compromisso é nesta terça-feira, quando o Brasil enfrenta a República Tcheca, às 16h45 (horário de Brasília), na Eden Arena, em Praga. O jogador de 27 anos é homem de confiança do técnico Tite e um dos pilares a longo prazo no ciclo que vai até a Copa do Catar, em 2022. 
> Alô, garotada! Inscrições para a Taça das Comunidades estão abertas
Na última sexta-feira, a Seleção amargou apenas um empate em 1 a 1 com o Panamá, em Portugal. Contra um adversário tecnicamente mais fraco, o Brasil não se saiu bem. O início de jogo foi até promissor, com algumas oportunidades com Arthur e o capixaba Richarlison, e até o gol de Paquetá, a equipe dominava o jogo. No entanto, logo depois do empate dos adversários, a Seleção demonstrou uma presente falta de criatividade e não conseguiu virar o jogo.
Brasil x República Tcheca
Local: Eden Arena, em Praga
Data: terça-feira
Horário: 16h45 (horário de Brasília)
Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro; Allan, Paquetá, Coutinho e Richarlison; Firmino. Técnico: Tite
 

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