Volante Casemiro segue como capitão do Brasil para segundo amistoso

O volante Casemiro mais uma vez será o capitão da Seleção Brasileira. O novo compromisso é nesta terça-feira, quando o Brasil enfrenta a República Tcheca, às 16h45 (horário de Brasília), na Eden Arena, em Praga. O jogador de 27 anos é homem de confiança do técnico Tite e um dos pilares a longo prazo no ciclo que vai até a Copa do Catar, em 2022.

Na última sexta-feira, a Seleção amargou apenas um empate em 1 a 1 com o Panamá, em Portugal. Contra um adversário tecnicamente mais fraco, o Brasil não se saiu bem. O início de jogo foi até promissor, com algumas oportunidades com Arthur e o capixaba Richarlison, e até o gol de Paquetá, a equipe dominava o jogo. No entanto, logo depois do empate dos adversários, a Seleção demonstrou uma presente falta de criatividade e não conseguiu virar o jogo.