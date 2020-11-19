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futebol

'Voando', Veiga faz gol de número 300 do Palmeiras na Copa do Brasil

Vivendo sua melhor fase na carreira, o meia chegou a 13 gols na temporada, sendo oito nos últimos nove jogos...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 08:04

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 08:04

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
Os dois gols marcados pelo meia Raphael Veiga no empate por 2 a 2 sobre o Ceará, na última quarta-feira (18), confirmaram a classificação do Palmeiras para a semifinal da Copa do Brasil 2020. Além disso, o primeiro gol, de pênalti, foi o gol de número 300 do clube na história da Copa do Brasil.
O torneio é disputado desde 1992. O gol 100 foi marcado pelo zagueiro Agnaldo em 1998, diante do Botafogo nas quartas de final daquela edição que o Palmeiras acabaria campeão. Já o gol 200 foi anotado pelo atacante Adriano Michael Jackson em 2011, contra o Comercial-PI nas oitavas de final.
Além do gol de pênalti que abriu o placar em Fortaleza, Veiga também marcou um golaço de letra, após cruzamento de Lucas Lima. O camisa 23 vive sua melhor fase na carreira e chegou ao 13º gol na temporada, sua melhor marca pessoal.Raphael Veiga vive sua maior sequência desde que chegou ao Palmeiras, tendo disputado seu nono jogo seguido entre os titulares. Somente nesse período, foram oito gols marcados pelo jogador.
Repleto de desfalques por conta da Covid-19, o Palmeiras conta com a grande fase de Raphael Veiga para seguir disputando o título em três frentes: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Alviverde volta a campo no sábado (21) para enfrentar o Goiás fora de casa pelo Brasileirão.

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