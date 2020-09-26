Vladimir passa por cirugia e desfalcará o Santos por até 10 semanas

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O goleiro do Santos, Vladimir, foi submetido a uma cirurgia no dedinho do pé direito neste sábado (28). O camisa 1 se contundiu na vitória santista por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, no dia 16 de agosto, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o tempo de recuperação é entre seis e dez semanas.

- A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Hoje mesmo já terei alta e poderei voltar para casa. Agora é aguardar alguns dias e em seguida iniciar a fisioterapia - disse o arqueiro via assessoria.