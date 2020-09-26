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futebol

Vladimir passa por cirugia e desfalcará o Santos por até 10 semanas

Goleiro sofreu uma lesão no dedinho do pé direito após choque com Lucas Veríssimo, no dia 16 de agosto...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 17:24
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro do Santos, Vladimir, foi submetido a uma cirurgia no dedinho do pé direito neste sábado (28). O camisa 1 se contundiu na vitória santista por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, no dia 16 de agosto, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o tempo de recuperação é entre seis e dez semanas.
- A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Hoje mesmo já terei alta e poderei voltar para casa. Agora é aguardar alguns dias e em seguida iniciar a fisioterapia - disse o arqueiro via assessoria.
No Santos desde 2009, Vladimir tem contrato com o Peixe até o fim deste ano e ainda não renovou. O goleiro teve a grande oportunidade de se tornar titular no Peixe, quando Éverson acionou o clube judicialmente, sendo derrotado, reintegrado e posteriormente deixou o clube, indo ao Atlético-MG. No vácuo, João Paulo conquistou a posição e assumiu a titularidade.

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