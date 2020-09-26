Vladimir passa por cirugia e desfalcará o Santos por até 10 semanas

O goleiro do Santos, Vladimir, foi submetido a uma cirurgia no dedinho do pé direito neste sábado (28). O camisa 1 se contundiu na vitória santista por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, no dia 16 de agosto, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o tempo de recuperação é entre seis e dez semanas.
- A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Hoje mesmo já terei alta e poderei voltar para casa. Agora é aguardar alguns dias e em seguida iniciar a fisioterapia - disse o arqueiro via assessoria.
No Santos desde 2009, Vladimir tem contrato com o Peixe até o fim deste ano e ainda não renovou. O goleiro teve a grande oportunidade de se tornar titular no Peixe, quando Éverson acionou o clube judicialmente, sendo derrotado, reintegrado e posteriormente deixou o clube, indo ao Atlético-MG. No vácuo, João Paulo conquistou a posição e assumiu a titularidade.