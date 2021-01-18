Vladimir festeja retorno e promete o Peixe focado no Brasileirão

Depois de cinco meses afastado por lesão no pé direito, Vladimir voltou a jogar pelo Santos no último domingo, na vitória diante do Botafogo por 2 a 1, na Vila Belmiro.O goleiro festejou o retorno e agradeceu todo apoio que recebeu na luta contra a lesão.“O jogo de ontem (domingo) foi muito importante para mim. Ficar tanto tempo sem poder jogar por causa de contusão é complicado. Vivi momentos difíceis, mas sempre confiei em Deus e contei com o apoio da minha família, dos amigos e do meu agente. As mensagens de incentivo dos torcedores também foram um combustível a mais. E voltar fazendo um bom jogo e com vitória tornou tudo isso ainda mais especial”, disse o goleiro, que complementou:“Temos a decisão da Libertadores, mas até lá nosso foco também estará no Brasileirão. Restam nove rodadas e podemos subir diversas posições. Sabemos que o título é difícil, mas tem muita coisa em jogo, inclusive em termos de premiação para o clube. Vamos pensar jogo a jogo e lutar sempre pelos três pontos, independentemente do time que for escalado”, concluiu o atleta alvinegro.