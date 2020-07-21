Vladimir elogia preparação, vê time unido e está pronto para ser titular

Crédito: Vladimir espera aproveitar a oportunidade na equipe titular do Santos (Ivan Storti/Santos FC

O goleiro Vladimir tem a chance de se destacar e firmar vaga na equipe titular após a saída de Everson. Agora dono da meta do Santos, o atleta espera agarrar a oportunidade e se vê preparado para herdar a vaga na equipe.

O primeiro teste será na próxima quarta-feira (22), quando o Santos enfrenta o Santo André, às 19h15, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista.

- A função de goleiro não permite que você relaxe, pois pode ser utilizado a qualquer momento e a responsabilidade é enorme. Qualquer falha é fatal. Por isso, sempre me empenhei ao máximo nos treinos. Me sinto preparado e estou tranquilo. E a motivação é grande para ajudar o Santos a conquistar um resultado positivo amanhã (quarta-feira) na Vila Belmiro - afirmou pela sua assessoria de imprensa.

O arqueiro também elogiou a preparação da equipe, que vem de quatro meses parada devido a pandemia do novo coronavírus. Além da pausa, o Santos se vê no meio de uma crise, gerada pelo atraso no pagamento de direitos de imagem e FGTS, além do corte de 70% nos salários dos jogadores sem acordo assinado Vladimir ressaltou a união do grupo nesse momento difícil.