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Vladimir elogia preparação, vê time unido e está pronto para ser titular

Goleiro deve ser o dono da meta santista com a saída de Everson e espera agarrar a oportunidade. Peixe volta a campo nesta quarta-feira, contra o Santo André...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 15:38
Crédito: Vladimir espera aproveitar a oportunidade na equipe titular do Santos (Ivan Storti/Santos FC
O goleiro Vladimir tem a chance de se destacar e firmar vaga na equipe titular após a saída de Everson. Agora dono da meta do Santos, o atleta espera agarrar a oportunidade e se vê preparado para herdar a vaga na equipe.
O primeiro teste será na próxima quarta-feira (22), quando o Santos enfrenta o Santo André, às 19h15, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista.
- A função de goleiro não permite que você relaxe, pois pode ser utilizado a qualquer momento e a responsabilidade é enorme. Qualquer falha é fatal. Por isso, sempre me empenhei ao máximo nos treinos. Me sinto preparado e estou tranquilo. E a motivação é grande para ajudar o Santos a conquistar um resultado positivo amanhã (quarta-feira) na Vila Belmiro - afirmou pela sua assessoria de imprensa.
O arqueiro também elogiou a preparação da equipe, que vem de quatro meses parada devido a pandemia do novo coronavírus. Além da pausa, o Santos se vê no meio de uma crise, gerada pelo atraso no pagamento de direitos de imagem e FGTS, além do corte de 70% nos salários dos jogadores sem acordo assinado Vladimir ressaltou a união do grupo nesse momento difícil.
- Foram três semanas de trabalho forte, em que o Professor Jesualdo e sua comissão técnica procuraram fazer com o que o grupo readquirisse o melhor condicionamento físico, além de um nível aceitável na parte técnica e de entrosamento. Sabemos que nesses primeiros jogos teremos dificuldades, mas nossos adversários também. O mais importante é que o elenco está unido e a torcida pode ter a certeza que faremos o nosso melhor para garantir a classificação para as quartas de final e, partir daí, lutar pelo título estadual - declarou o camisa 1.

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