Vladimir é homenageado na despedida após 14 anos de Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O goleiro Vladimir encerrou sua passagem pelo Santos em uma rescisão em comum acordo. Nesta terça-feira (29), ele se despediu do grupo em seu último treinamento com todo o elenco reunido e foi homenageado com a entrega de uma placa das mãos do técnico Fernando Diniz e do preparador de goleiros, Arzul, expressando todo o carinho com o jogador, que honrou a camisa do Peixe.O arqueiro chegou na Vila Belmiro no ano de 2007, vindo de Ipiaú, interior da Bahia, e transformou o Santos FC, em sua casa. Contando as categorias de base, são 14 temporadas vestindo a camisa santista, a qual se entregou totalmente, deixando toda a sua garra e talento dentro de campo.

Vladimir, chorando, quase não conseguiu falar em sua despedida, e mostrou todo o seu carinho e amor ao clube:

“Foram 14 anos aqui, onde pude realizar meus sonhos, mudar a vida da minha família e conquistar títulos. Sonhei muito em chegar na Vila. Evolui como homem e como profissional. A única palavra que tenho é gratidão. Saio de cabeça erguida, da mesma forma que entrei, pela porta da frente, e máximo respeito pelo maior time do mundo, o time do rei”. Após as suas palavras, o goleiro fez questão de cumprimentar um a um, e se despediu de todos do elenco e da comissão técnica.Vladimir ganhou 2 títulos pela base. No profissional foram 73 jogos disputados e 8 títulos conquistados, números que o credenciam como um dos maiores vitoriosos do clube no Século XXI.

Arzul, o preparador de goleiros do Peixe, ressaltou a grandiosa trajetória do arqueiro:

“Tudo que aconteceu na vida do Vladimir foi resultado de muito trabalho. Quando chegou aqui, aos 17 anos, o Santos investiu nele. Acreditaram muito no que ele era capaz. Ele sempre fez o nível de treinamento aumentar muito entre os goleiros. Só tenho a agradecer muito e desejar boa sorte na nova empreitada”.