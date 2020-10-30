AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vladimir, do Santos, é liberado para iniciar fortalecimento muscular e projeta volta aos treinos
futebol

Vladimir, do Santos, é liberado para iniciar fortalecimento muscular e projeta volta aos treinos

Goleiro sofreu uma lesão no dedo mínimo do pé direito e precisou passar por cirurgia...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 18:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 18:26
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro Vladimir iniciará a fase de fortalecimento muscular após passar por uma cirurgia no dedo mínimo do pé direito. A ideia é que o camisa 1 do Santos volte aos treinamentos a partir de dezembro.
O atleta sofreu a lesão no dia 16 de agosto, durante a vitória santista por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, pela 3ª rodada do Brasileirão, após uma dividida com o seu companheiro de clube, o zagueiro Lucas Veríssimo. No dia 26 de setembro, o arqueiro passou pelo procedimento cirúrgico no hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo.
No pós-operatório Vladimir ainda estava com um fio de kirschner, utilizado para impedir movimentos involuntários que pudessem retardar a recuperação.
- Hoje (nesta sexta-feira, 30 de outubro) o Dr Marco Túlio avaliou que tudo ocorreu dentro do esperado e retirou a peça. Agora, já posso voltar a andar sem muleta, apenas usando a bota ortopédica- disse o goleiro via assessoria.
Vladimir pertence ao Peixe desde 2009, mas na temporada passada o atleta foi emprestado ao Avaí, retornando ao Alvinegro no início deste ano, quando assumiu a titularidade após o então dono da meta, Éverson, atualmente no Atlético-MG, acionou judicialmente o Peixe, por conta de pendências financeiras. Contudo, com a lesão perdeu a vaga para o então terceiro goleiro, João Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Máquina da Prefeitura de Viana abre o caminho para a volta do trem
Cidade do ES recupera ferrovia para volta do Trem das Montanhas
Estrutura do Condomínio Logístico Cariacica (CLCR), na Rodovia do Contorno
Complexos logísticos: com R$ 700 milhões em projetos, empresas do ES fazem fusão
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados