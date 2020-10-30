Vladimir, do Santos, é liberado para iniciar fortalecimento muscular e projeta volta aos treinos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O goleiro Vladimir iniciará a fase de fortalecimento muscular após passar por uma cirurgia no dedo mínimo do pé direito. A ideia é que o camisa 1 do Santos volte aos treinamentos a partir de dezembro.

O atleta sofreu a lesão no dia 16 de agosto, durante a vitória santista por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, pela 3ª rodada do Brasileirão, após uma dividida com o seu companheiro de clube, o zagueiro Lucas Veríssimo. No dia 26 de setembro, o arqueiro passou pelo procedimento cirúrgico no hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo.

No pós-operatório Vladimir ainda estava com um fio de kirschner, utilizado para impedir movimentos involuntários que pudessem retardar a recuperação.

- Hoje (nesta sexta-feira, 30 de outubro) o Dr Marco Túlio avaliou que tudo ocorreu dentro do esperado e retirou a peça. Agora, já posso voltar a andar sem muleta, apenas usando a bota ortopédica- disse o goleiro via assessoria.