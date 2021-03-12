Vizinhos denunciam e polícia encerra festa na casa do lateral Moisés

Crédito: Internacional emitiu uma nota falando sobre o caso (Divulgação/Internacional

O lateral-esquerdo Moisés, do Internacional, se envolveu em polêmica na última quinta-feira, em Porto Alegre. De acordo com vizinhos do atleta, a sua casa foi palco de um grande evento para comemorar o seu aniversário.

Segundo informações, a festa foi promovida pelo pai de Moisés e após diversos chamados, a polícia chegou ao local.

- Quando chegamos, fomos informados que a residência seria do pai de um jogador. A festa já tinha começado perto do final da tarde e estaria sendo finalizada. Já tinha pouquíssimas pessoas, por volta das 21h30, 22h. Ele alegou que teria organizado uma festa surpresa para o próprio filho. Com alguns amigos. Foi nesse momento que a gente disse para ele que, em razão do decreto, teriam que ser identificados e que a festa deveria ser encerrada imediatamente - declarou o delegado Rodrigo Reis.

De acordo com Reis, os envolvidos na festa devem responder pelo delito previsto no Artigo 268 do Código Penal, que fala sobre "infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”.

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Em meio a divulgação do fato, o Colorado emitiu uma nota em relação a festa na casa do jogador.