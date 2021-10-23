Vizela x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Após sofrer uma dura derrota para o Bayern de Munique na Champions League, o Benfica busca virar a chave neste domingo para encarar o Vizela, às 14h (horário de Brasília). A equipe de Jorge Jesus é líder da Primeira Liga e busca seguir perseguindo o título nacional.Fala, Míster

- Será um jogo difícil, como todos do Campeonato Português. O Vizela não perde há cinco partidas e é uma equipe competitiva e bem trabalhada. Queremos reverter a derrota (contra o Bayern) e nos preparamos teorica e fisicamente - disse Jorge Jesus, comandante do Benfica.

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Apesar da liderança

O Benfica fez um grande início de temporada com sete vitórias nas sete primeiras rodadas da Primeira Liga. No entanto, os Encarnados sofreram uma derrota diante do Portimonense no último confronto do Campeonato Português e não vivem a melhor fase.

FICHA TÉCNICA:Vizela x Benfica

Data e horário: 24/10/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio do FC Vizela, em Vizela (POR)Onde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:VIZELA (Técnico: Álvaro Pacheco)Charles; Kouao, Wilson, Fernandes e Afonso; Paulo e Claudemir; Zohi, Samu e Moreira; Schettine

Desfalques: Pedro Silva (machucado)

BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Verissimo, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mario e Grimaldo; Silva, Yaremchuk e Núñez