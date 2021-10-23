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Vizela x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português

Benfica busca se recuperar de dura derrota sofrida para o Bayern de Munique na Champions League e seguir em busca do título do Campeonato Português...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 13:40

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 13:40

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Após sofrer uma dura derrota para o Bayern de Munique na Champions League, o Benfica busca virar a chave neste domingo para encarar o Vizela, às 14h (horário de Brasília). A equipe de Jorge Jesus é líder da Primeira Liga e busca seguir perseguindo o título nacional.Fala, Míster
- Será um jogo difícil, como todos do Campeonato Português. O Vizela não perde há cinco partidas e é uma equipe competitiva e bem trabalhada. Queremos reverter a derrota (contra o Bayern) e nos preparamos teorica e fisicamente - disse Jorge Jesus, comandante do Benfica.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Apesar da liderança
O Benfica fez um grande início de temporada com sete vitórias nas sete primeiras rodadas da Primeira Liga. No entanto, os Encarnados sofreram uma derrota diante do Portimonense no último confronto do Campeonato Português e não vivem a melhor fase.
FICHA TÉCNICA:Vizela x Benfica
Data e horário: 24/10/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio do FC Vizela, em Vizela (POR)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:VIZELA (Técnico: Álvaro Pacheco)Charles; Kouao, Wilson, Fernandes e Afonso; Paulo e Claudemir; Zohi, Samu e Moreira; Schettine
Desfalques: Pedro Silva (machucado)
BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Verissimo, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mario e Grimaldo; Silva, Yaremchuk e Núñez
Desfalques: Haris Seferovic, André Almeida, Valentino Lázaro, Gedson Fernandes e Rodrigo Pinho (machucados)

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