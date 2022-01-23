Vivendo fase artilheira, ex-Palmeiras Andrei Girotto marca em vitória do Nantes no Francês

Brigando por uma vaga na próxima edição da Europa League, segundo torneio mais importante da Uefa, o Nantes venceu o Lorient neste domingo, por 4 a 2, pelo Campeonato Francês. E um dos destaques da partida foi o brasileiro Andrei Girotto, que deixou sua marca mais uma vez na competição.Volante de origem, o camisa 3, que tem atuado como zagueiro na atual temporada, abriu o placar no Stade de la Beaujoire, casa do time amarelo. Foi o quinto gol do brasileiro no torneio, fazendo dele um dos artilheiros da equipe. Kolo Mauani, Bukari e Geubbels completaram. Moffi e Soumano diminuíram.

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- Sem dúvida é motivo de muita alegria marcar gols, ainda mais para quem joga na defesa. Tenho aproveitado bem as jogadas de bola parada e os chutes de fora da área, que sempre foram qualidades do meu jogo. Mas o principal é conseguir ajudar a equipe a conquistar os objetivos - disse Girotto após o jogo.

- Sabemos que a Ligue 1 é um campeonato muito disputado, equilibrado, mas estamos em busca de uma das vagas para a Liga Europa. Vamos continuar trabalhando para que isso se concretize - completou.

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Com a vitória, o Nantes chegou aos 32 pontos e ocupa a nona colocação. Até o momento, está apenas a dois pontos do Rennes, quinto lugar. Na próxima rodada, os Canários visitarão o Strasbourg. Antes, porém, pela Copa da França, a equipe recebe o Brest, na próxima sexta-feira.