  Vitórias de Fluminense, Fortaleza e Bragantino! Veja os resultados desta segunda na Copa São Paulo
Vitórias de Fluminense, Fortaleza e Bragantino! Veja os resultados desta segunda na Copa São Paulo

Mais nove grupos já tiveram a definição dos classificados ao mata-mata da Copinha; Tricolores carioca e cearense e time de Bragança avançaram...
LanceNet

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:55

A última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior está acontecendo nesta segunda-feira (10). Entre os confrontos já encerrados, destaque para as vitórias de Fluminense (3 a 2 na Matonense), Fortaleza (2 a 1 no Susano) e Red Bull Bragantino (1 a 0 no Fluminense-PI). Confira abaixo o resultados das partidas desta segunda:
GRUPO 1 - VOTUPORANGA
Atlético-MT 3 x 2 Monte AzulVotuporanguense 1 x 1 Bahia
GRUPO 2 - TANABI
Aquidauanense 0 x 0 Guarani Tanabi 0 x 2 Vila Nova-GO
GRUPO 6 - MATÃO
Jacuipense 6 x 0 Fast-AMMatonense 2 x 3 Fluminense (saiba mais)
GRUPO 13 - GUARATINGUETÁ
São José 2 x 3 XV de Piracicaba Manthiqueira 0 x 5 Vitória
GRUPO 16 - SUZANO
Concórdia-AC 0 x 3 Ituano​Suzano 1 x 2 Fortaleza (saiba mais)
GRUPO 19 - JAGUARIÚNA
Fluminense-PI 0 x 1 Red Bull Bragantino (saiba mais)Jaguariúna 0 x 3 ABC
GRUPO 25 - MOGI DAS CRUZES
São Raimundo-RR 0 x 1 Portuguesa
GRUPO 26 - GUARULHOS
Santana 0 x 1 GuarulhosFlamengo de Guarulhos 1 x 1 Avaí
GRUPO 27 - MAUÁ
Volta Redonda 6 x 1 MauaenseMauá 0 x 0 Atlético Goianiense
GRUPO 31 - RUA JAVARI (SÃO PAULO)
Canaã 2 x 1 Portuguesa santistaJuventus 0 x 1 CRB (saiba mais)​
