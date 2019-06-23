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Série D

Vitória vai em busca de um triunfo contra o Brasiliense para avançar

Alvianil encara o time candando no jogo de volta da Segunda Fase. Em caso de novo empate neste domingo (23) a decisão será nos pênaltis

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 22:44

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

22 jun 2019 às 22:44
Para avançar às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e manter o sonho do acesso, o Vitória tem que ir ao Distrito Federal, neste domingo (23),  às 15h30, e vencer o Brasiliense, no jogo de volta da segunda fase.
Valdir Bigode orienta os jogadores em busca do melhor posicionamento para o confronto contra o Brasiliense Crédito: Vitor Jubini
Além de estar longe de casa, o time capixaba tem pela frente um time experiente e que conseguiu neutralizar grandes partes das suas jogadas ofensivas, no primeiro jogo que terminou 0 a 0.
O meia-atacante Carlos Vitor, confirmado mais uma vez no time titular de Valdir Bigode, destaca a qualidade dos adversários e joga a pressão para cima da equipe candanga.
“A equipe do Brasiliense joga mais com a experiência e a bola não queima no pés deles. Mas temos que ir lá para cima e aproveitar que agora a pressão é em cima deles, que estão em casa. Temos que continuar jogando do mesmo jeito, colocando a bola no chão e aproveitando as oportunidades para passar para mais uma fase”.
O técnico Valdir Bigode também reconhece a bagagem do time do Brasiliense, mas afirma que dentro de campo “o coro vai comer”.
“No primeiro jogo se falava muito que o Brasiliense tinha uma equipe formada de jogadores de nomes e experientes. Realmente, eles têm tudo isso. Mas, no campo, são 11 de cada lado e o coro come, como. E neste domingo não vai ser diferente”.
Carlos Vitor espera ter mais espaço. No jogo de ida, o Vitória quase não criou e consequentemente pouco finalizou. A baixa produtividade ofensiva muito se deu porque o camisa 10 Carlos Vitor sofreu uma marcação especial.
Para a partida de volta, o meia-atacante acredita que vai encontrar mais espaços. “Eles já estavam acompanhando a nossa equipe porque colocaram uma marcação mais em cima de mim, que vinha armando as jogadas e chegando bem nos jogos anteriores do Vitória na Série D. Acredito que nesse jogo teremos mais espaço para jogar. Pelo o que eu fiquei sabendo, o campo lá é grande. Mas temos que nos movimentar para criarmos espaços”, analisa.
BRASILIENSE X VITÓRIA
Brasiliense: Sucuri; Alex, Lúcio, Bahiuga e China; Aldo, David Manteiga e Tchô; Fabinho, Edno e Romarinho Técnico: Ricardo Antônio.
Vitória: Cássio; Ferrugem, Léo Breno e Emerson; Thiago, Nick, Carlos Vitor e Watson; Rafael Pernão e Jarles Baiano. Técnico: Valdir Bigode.
Estádio: Serejão (Brasília-DF)
Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)
Horário: 15h30

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