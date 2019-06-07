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Decisão

Vitória tem prazo para decidir se vai jogar Copa Verde e Copa ES

Presidente Ademar Rocha revelou que pediu um prazo maior para a CBF e Federação de Futebol do Espírito Santo (FES)

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 18:50

Publicado em 

07 jun 2019 às 18:50
O Dia D. É dessa forma que o próximo domingo pode ser considerado para o Vitória. O clube capixaba enfrenta o Sobradinho-DF precisando de um simples triunfo para chegar à segunda fase da Série D. Além disso, de acordo com o presidente Ademar Rocha, as participações do Alvianil na Copa Verde e Copa Espírito Santo dependem fundamentalmente da classificação na competição nacional.
O Vitória ainda não confirmou presença na Copa Verde Crédito: Carlos Alberto Silva
O Vitória tinha até a sexta-feira desta semana para confirmar a participação nas duas competições. Mas segundo Ademar Rocha, o clube conseguiu prorrogar a confirmação para a próxima terça-feira com a CBF e Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).
"O Vitória vai esperar. Nós estamos focados na questão da Série D, que estamos disputando, porque temos um jogo importante no domingo. O resultado do jogo de domingo é que vai definir a nossa participação nas outras duas competições (Copa Verde e Copa Espírito Santo). E nós pedimos um prazo a mais a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) e a CBF para responder isso até terça-feira."
Disputada desde 2013, pela primeira vez na sua história a Copa Verde começará no segundo semestre. A edição deste ano tem previsão de início para o dia 24 de julho. A alteração, entretanto, pegou muitos clubes de surpresa. Com calendários curtos e sem dinheiro para honrar salários, algumas equipes já comunicaram suas desistências.
Outro motivo que fez alguns clubes já anunciarem a não participação na competição regional, que dá ao campeão o direito de entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil do próximo ano, é o fato de a CBF parar de custear passagens, hospedagens e alimentação dos times.
A Copa Espírito Santo, torneio a qual o Vitória é o atual campeão, tem início no dia 10 de agosto. O campeão da competição garante uma vaga na Série D do próximo ano, o que o Alvianil já tem por ter conquistado o Campeonato Capixaba 2019, e na Copa Verde de 2020.

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