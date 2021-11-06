Vitória sobre o Londrina reduz para menos de 1% as chances do Cruzeiro ser rebaixado para a Série C

O Cruzeiro está perto de tirar um “peso das costas” após a vitória sobre o Londrina por 1 a 0, na sexta-feira, 5 de novembro, no Paraná. Com o resultado, o time azul chegou aos 43 pontos e precisa de mais três pontos para afastar de vez o risco de queda. O triunfo encerrou um jejum de quatro rodadas da Raposa sem vitória na Série B. Outro benefício os três pontos, foi a redução drástica nas chances de queda. Agora, o Cruzeiro tem menos de 1% de chances de cair para a Série C.Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG o percentual de possibilidade de queda da Raposa é de 0,66% faltando quatro rodadas para o fim do campeonato. O time celeste encara o Brusque na terça-feira, 9 de novembro, no Mineirão, que promete ter casa cheia. Até o momento 20 mil cruzeirense já se garantiram no duelo contra os catarinenses, que também estão lutando para não cair. Por isso, acabou se aproximando da luta contra o rebaixamento. Na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), a equipe recebe o Brusque, no Mineirão. Mais de 20 mil torcedores já garantiram presença na partida. O clube azul fez uma promoção, cobrando ingressos a partir de R$ 10.