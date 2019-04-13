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Rumo à final

Vitória reverte vantagem, vence o Estrela e vai à final do Capixabão

Em um Salvador Costa lotado, o Alvianil venceu por 2 a 0. O gol da classificação saiu já nos acréscimos, com Keverson

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 19:53

Publicado em 

13 abr 2019 às 19:53
Teve apoio da torcida, pressão e triunfo alvianil. O Vitória precisava vencer o Estrela para se garantir na final do Capixabão. E conseguiu. Após ser derrotado por 3 a 2 no jogo de ida, em Cachoeiro de Itapemirim, o time de Bento Ferreira reverteu a vantagem e derrotou o rival por 2 a 0.
Agora o Vitória enfrenta o Real Noroeste, que derrotou por 2 a 0 Rio Branco, no jogo de volta.
Rodrigo Cesar homenageia a filha que está para nascer no triunfo do Vitória diante do Estrela Crédito: Renan Moreira/Divulgação
Em casa, Real Noroeste derrota o Rio Branco e está na grande final
O volante Rodrigo Cesar abriu o placar para os donos de casa aos 36 minutos do 1º tempo após escorada de Baiano em cruzamento de Cássio pela esquerda. O resultado parcial levaria a partida aos pênaltis. Mas aos 47 minutos do 2º tempo, Keverson, que saiu do banco de reservas, garantiu a classificação do Vitória. Festa no Salvador Costa!

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