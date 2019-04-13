Vitória reverte vantagem, vence o Estrela e vai à final do Capixabão

Teve apoio da torcida, pressão e triunfo alvianil. O Vitória precisava vencer o Estrela para se garantir na final do Capixabão. E conseguiu. Após ser derrotado por 3 a 2 no jogo de ida, em Cachoeiro de Itapemirim, o time de Bento Ferreira reverteu a vantagem e derrotou o rival por 2 a 0.

Agora o Vitória enfrenta o Real Noroeste, que derrotou por 2 a 0 Rio Branco, no jogo de volta.

Rodrigo Cesar homenageia a filha que está para nascer no triunfo do Vitória diante do Estrela Crédito: Renan Moreira/Divulgação