Vitória reverte vantagem, vence o Estrela e vai à final do Capixabão

Teve apoio da torcida, pressão e triunfo alvianil. O Vitória precisava vencer o Estrela para se garantir na final do Capixabão. E conseguiu. Após ser derrotado por 3 a 2 no jogo de ida, em Cachoeiro de Itapemirim, o time de Bento Ferreira reverteu a vantagem e derrotou o rival por 2 a 0.
Agora o Vitória enfrenta o Real Noroeste, que derrotou por 2 a 0 Rio Branco, no jogo de volta.
O volante Rodrigo Cesar abriu o placar para os donos de casa aos 36 minutos do 1º tempo após escorada de Baiano em cruzamento de Cássio pela esquerda. O resultado parcial levaria a partida aos pênaltis. Mas aos 47 minutos do 2º tempo, Keverson, que saiu do banco de reservas, garantiu a classificação do Vitória. Festa no Salvador Costa!