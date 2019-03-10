Vitória goleia o Castelo e fica no retrovisor do líder Real Noroeste

O triunfo do Vitória sobre o Castelo já era esperado visto a diferença técnica entre as equipes e as campanhas dos dois times, mas o que se viu neste sábado (09) foi uma disparidade ainda maior. Mesmo atuando na casa do adversário, o Alvianil não encontrou dificuldades para golear por 4 a 0, no Emílio Nemer.
O resultado positivo, o segundo seguido do time no Estadual, levou o Vitória à segunda colocação, com 14 pontos, um atrás do líder Real Noroeste. Já a situação do Castelo é para lá de dramática. Com dois pontos, o time do Sul do Estado está virtualmente rebaixado.
Na próxima rodada, a oitava, o Alvianil vai atrás da liderança diante do Real Noroeste, no Salvador Costa, às 15 horas. No mesmo dia o Castelo visita o Rio Branco no Kleber Andrade, às 20h15, na em busca da primeira vitória e consequentemente se manter com chances de permanecer na Série A.
O Jogo
Amplamente dominante, o Vitória iniciou criando chances. De tanto insistir, o time foi às redes aos 16 minutos, com Thiago. O volante recebeu livre na entrada da área e tocou com categoria no canto.
Quase que na sequência saiu o segundo. Aos 20, após bate-rebate na área castelense, a bola sobrou limpa para o atacante Jarles Baiano, que não perdoou.
A fome de gols alvianil não cessou. Já perto dos minutos finais, Cassio anotou o terceiro. Após receber de Carlos Vitor, aos 40, o lateral direito só empurrou para o gol.
A pá de cal veio já no segundo tempo e novamente com Cássio. Aos 25 minutos, Thainler bateu cruzado e o lateral só escorou.
Líder vacila em casa
Jogando em Águia Branca, o Real Noroeste perdeu uma grande chance de manter a folga na ponta da tabela. Isso porque o time merengue empatou em 2 a 2 com o vice lanterna Tupy e viu a diferença para o segundo colocado cair para apenas um ponto.
Leandro Teixeira e Robert marcaram para o Real enquanto Júnior Gaúcho e Douglas anotaram para a equipe de Vila Velha.
No último jogo da rodada, a Desportiva vai até Venda Nova encarar o time da casa, o Rio Branco-VN. A partida acontece às 15 horas, no Olímpio Perim.