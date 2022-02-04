Vitória do Santos sobre o Corinthians tem discurso forte de João Paulo

A vitória do Santos contra o Corinthians, nesta quarta-feira (2), na Neo Química Arena começou muito antes da bola rolar. Já no vestiário santista, o discurso do goleiro João Paulo, capitão da equipe, foi forte. Ele falou sobre coragem para jogar no Santos.- É entrar dentro de campo e ter coragem. Se tiver que errar, erra lá na frente. Atrás, chega de errar. Se tiver que pedalar, dar caneta, letra, faz. Sem medo. Tem que ter coragem. Pra jogar no Santos precisa ter coragem - disse o goleiro João Paulo à Santos TV.

Nesta partida, os comandados de Fábio Carille colocaram um ponto final em um longo além jejum de 12 jogos sem vitória no estádio. Além disso, o time voltou a vencer uma partida de virada depois de um ano e quatro meses.A última vez que o Santos havia ganho um jogo de virada foi em 20 de outubro de 2020, ainda na fase de grupos do vice-campeonato santista da Copa Libertadores, diante o Defensa y Justicia, da Argentina. Lucas Braga e Marcos Leonardo marcaram na virada do Alvinegro por 2 a 1, na Vila Belmiro