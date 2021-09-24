Vitória de Guimarães x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português

O Benfica visita o Vitória de Guimarães neste sábado, às 14h (horário de Brasília), pelo Campeonato Português. A equipe de Jorge Jesus busca manter o 100% de aproveitamento na Primeira Liga antes de encarar o Barcelona na próxima quarta-feira pela Champions League.Foco na Primeira Liga
- Não é preciso jogar com o Barcelona para que os jogadores saibam que o jogo mais importante é contra o Vitória. O nosso discurso é o mesmo desde o primeiro dia: a prioridade é o campeonato e voltarmos a ser campeões nacionais - disse Jorge Jesus.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Marca histórica
O Benfica de Jorge Jesus é o primeiro clube na história do Campeonato Português a alcançar a marca de seis vitórias em seis partidas com um técnico português. Os Encarnados também possuem o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas três tentos sofridos.
FICHA TÉCNICA:Vitória de Guimarães x Benfica
Data e horário: 25/9/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães (POR)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:VITÓRIA DE GUIMARÃES (Técnico: Pepa)Varela; Sacko, Mumin, Fernandes e Soares; Almeida, Handel e Andre; Rochinha, Estupinan e Quaresma
Desfalques: Tomas Handel (machucado). Alfa Semedo (suspenso)
BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen e Morato; Lazaro, João Mario, Weigl e Grimaldo; Pizzi, Yaremchuk e Núñez
Desfalques: Seferovic, André Almeida e Radonjic (machucados)