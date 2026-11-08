Vitória conquista Campeonato Capixaba Feminino de Seleções de futebol de areia

A partida começou com maior domínio da seleção da capital. A melhor oportunidade foi de Lindi Corrêa, que arriscou uma bicicleta, mas parou na goleira adversária. Aos 40 anos, Silvana Neves, campeã da competição em 2018, abriu o placar para Vitória com uma bela finalização. Na segunda etapa, Anchieta aumentou a intensidade e chegou ao empate em uma bela construção coletiva, finalizada pela camisa 10, Jéssica Mendonça.





No terceiro período, a decisão seguiu equilibrada, com destaque para as goleiras dos dois lados. Lelê Lopes fez defesas importantes, enquanto Kylma Araújo também evitou que Vitória voltasse à frente. Nas cobranças de pênaltis, a goleira da capital, eleita a melhor do mundo na modalidade em 2026, voltou a brilhar e fez a defesa decisiva para garantir o título.





Com a conquista, Vitória chega ao segundo título consecutivo e ao quarto troféu do Campeonato Capixaba de Seleções desde 2021. A equipe também foi campeã em 2021, 2023 e 2025, consolidando sua trajetória na competição. Anchieta, que havia terminado a fase de grupos na primeira colocação, ficou com o vice-campeonato.