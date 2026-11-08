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Vitória conquista Campeonato Capixaba Feminino de Seleções de futebol de areia

Com defesa decisiva de Lelê Lopes nas cobranças de pênaltis, capital supera Anchieta na final disputada na Praia de Camburi e chega ao quarto título da competição

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 13:36

Camila Müller

Camila Müller

Publicado em 

08 nov 2026 às 13:36
Seleção de Vitória conquista Campeonato do Capixaba de Seleções de Futebol de Areia feminino
Seleção de Vitória conquista Campeonato do Capixaba de Seleções de Futebol de Areia feminino Laillah Martinelle

A Seleção de Vitória é bicampeã do Campeonato Capixaba de Seleções de Futebol de Areia Feminino. Neste domingo (8), na arena montada na Praia de Camburi, na capital, a equipe venceu Anchieta nas cobranças de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. O título foi confirmado com uma defesa decisiva de Lelê Lopes, eleita a melhor goleira de futebol de areia do mundo em 2026.

O jogo

A partida começou com maior domínio da seleção da capital. A melhor oportunidade foi de Lindi Corrêa, que arriscou uma bicicleta, mas parou na goleira adversária. Aos 40 anos, Silvana Neves, campeã da competição em 2018, abriu o placar para Vitória com uma bela finalização. Na segunda etapa, Anchieta aumentou a intensidade e chegou ao empate em uma bela construção coletiva, finalizada pela camisa 10, Jéssica Mendonça.


No terceiro período, a decisão seguiu equilibrada, com destaque para as goleiras dos dois lados. Lelê Lopes fez defesas importantes, enquanto Kylma Araújo também evitou que Vitória voltasse à frente. Nas cobranças de pênaltis, a goleira da capital, eleita a melhor do mundo na modalidade em 2026, voltou a brilhar e fez a defesa decisiva para garantir o título.


Com a conquista, Vitória chega ao segundo título consecutivo e ao quarto troféu do Campeonato Capixaba de Seleções desde 2021. A equipe também foi campeã em 2021, 2023 e 2025, consolidando sua trajetória na competição. Anchieta, que havia terminado a fase de grupos na primeira colocação, ficou com o vice-campeonato.

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