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Sob nova direção

Vitória anuncia acerto com o técnico Valdir Bigode para a Série D

Valdir Bigode vai comandar o Vitória na Série D do Campeonato Brasileiro

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 19:22

Publicado em 

11 abr 2019 às 19:22
Em meio a disputa por uma vaga na decisão do Capixabão, o Vitória anunciou a contratação de Valdir Bigode para o comando técnico do clube na Série D do Campeonato Brasileiro 2019, que se inicia no próximo mês. Wesley Martinelli, atual treinador, permanece à frente do Alvianil no Estadual.  
Valdir Bigode é o novo técnico do Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Após alguns anos na comissão técnica permanente do Vasco da Gama, onde foi ídolo como jogador, Valdir Bigode assumiu o comando técnico da Cabofriense e dirigiu o clube na Taça Rio deste ano.
 De acordo com Ademar Rocha, presidente do Vitória-ES, a negociação com Valdir se arrastou por um mês. O contrato, que foi assinado na tarde desta quinta-feira (11), é válido por toda a participação do Alvianil na Série D.
Estávamos conversando com ele há 30 dias. Mantivemos sigilo, não deixamos vazar para não criar problemas para o Capixabão. O Wesley (Martinelli) faz um grande trabalho e tem prestígio. Mas ele (Valdir) já acompanha o trabalho a partir da próxima semana, porque a Série D se inicia nos próximos dias.
Ademar Rocha, presidente do Vitória
Dependendo do desempenho do Vitória na Quarta Divisão e da vontade de ambas as partes, o contrato pode ser prorrogado para a disputa da Copa Espírito Santo, no segundo semestre.
"O contrato é até o final da Série D. E depois a gente vê se prorroga pra Copa Espírito Santo", finalizou Ademar Rocha.
Campeonato Capixaba 2019
O Vitória entra em campo neste sábado, às 14h30, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, para enfrentar o Estrela, pelo jogo de volta das semifinais do Estadual. O Alvianil precisa vencer o adversário por dois gols de diferença para chegar à decisão. 

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