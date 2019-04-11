Vitória anuncia acerto com o técnico Valdir Bigode para a Série D

Capixabão Em meio a disputa por uma vaga na decisão do, o Vitória anunciou a contratação de Valdir Bigode para o comando técnico do clube na Série D do Campeonato Brasileiro 2019, que se inicia no próximo mês. Wesley Martinelli, atual treinador, permanece à frente do Alvianil no Estadual.

Valdir Bigode é o novo técnico do Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

Após alguns anos na comissão técnica permanente do Vasco da Gama, onde foi ídolo como jogador, Valdir Bigode assumiu o comando técnico da Cabofriense e dirigiu o clube na Taça Rio deste ano.

De acordo com Ademar Rocha, presidente do Vitória-ES, a negociação com Valdir se arrastou por um mês. O contrato, que foi assinado na tarde desta quinta-feira (11), é válido por toda a participação do Alvianil na Série D.

Estávamos conversando com ele há 30 dias. Mantivemos sigilo, não deixamos vazar para não criar problemas para o Capixabão. O Wesley (Martinelli) faz um grande trabalho e tem prestígio. Mas ele (Valdir) já acompanha o trabalho a partir da próxima semana, porque a Série D se inicia nos próximos dias. Ademar Rocha, presidente do Vitória

Dependendo do desempenho do Vitória na Quarta Divisão e da vontade de ambas as partes, o contrato pode ser prorrogado para a disputa da Copa Espírito Santo, no segundo semestre.

"O contrato é até o final da Série D. E depois a gente vê se prorroga pra Copa Espírito Santo", finalizou Ademar Rocha.

Campeonato Capixaba 2019