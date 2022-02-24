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Vitor Roque vira 'xodó' da torcida e ganha espaço no Cruzeiro

O jovem atacante, de 16 anos, marcou três gols nos últimos dois jogos e tem ajudado a Raposa nos desafios da temporada 2022...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 16:39

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2022 às 16:39
Com apenas 16 anos, o atacante Vitor Roque vem se destacando com a camisa do Cruzeiro e, tendo ganhado cada vez mais espaço no time azul. O jovem jogador foi um dos destaques ao marcar dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Sergipe, na última quarta-feira, 23 de fevereiro, pela primeira fase Copa do Brasil. Roque, que é cria da base estrelada tem crescido de produção, recebendo até elogios de Ronaldo, dono da SAF cruzeirense. O atacante está em ascensão. Em quatro partidas neste ano, sendo uma como titular, Vitor Roque soma três gols. E a promessa cruzeirense comentou sobre momento na carreira e ótimos números em 2022. - Fico muito feliz que venho ajudando a equipe junto dos meus companheiros, que os gols vêm saindo. Fizemos um grande jogo e conseguimos o nosso objetivo que era sair com a classificação. Então todos estão de parabéns pela entrega e ótima partida - disse o jogador após a goleada.Vitor, que ainda fará 17 anos, começou o ano atuando na Copa São Paulo de Juniores, mas já estava trabalhando com o profissional. Agora, com mais espaço na equipe, caiu nas graças do torcedor e ganha a confiança do técnico Paulo Pezzolano no dia a dia. - Venho trabalhando forte no dia a dia, procurando aprender ao máximo com todos os meus companheiros, com toda a comissão técnica. Sem dúvidas estou muito feliz e realizando um sonho, e vou seguir fazendo o meu melhor pelo Cruzeiro sempre que as oportunidades aparecerem - concluiu. O próximo desafio do Cruzeiro será o clássico contra o Atlético-MG, no domingo, 6 de fevereiro, às 18h, pelo Campeonato Mineiro. A Raposa lidera a competição, com 19 pontos conquistados. Na Copa do Brasil, o time azul encara o Tuntum, do Maranhão, pela segunda fase do torneio, ainda sem data definida.
Crédito: VitoréumdosartilheirosdaRaposanoano,comtrêsgolsemquatrojogos-(Reprodução/Twitter/Cruzeiro

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