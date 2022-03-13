Vitor Roque se põe a disposição para jogar nas pontas ou de centroavante no ataque do Cruzeiro

O atacante Vitor Roque se destacou no clássico contra o Atlético-MG, marcando o gol da Raposa no duelo, e se tornou uma peça importante para o time nesta reta final de Campeonato Mineiro e uma esperança para a Série B, que começa no mês que vem. Roque, de apenas 17 anos, falou da ajuda que tem recebido do técnico Paulo Pezzolano no seu amadurecimento dentro e fora de campo, além de relatar sua trajetória no futebol. O atacante se mostrou disposto a ajudar o time azul em diversas posições no ataque e pode ser uma arma “fatal” da equipe no duelo deste domingo, 13 de março, contra o Pouso Alegre, no Mineirão, pela 10ª e penúltima rodada do Estadual. Confira o que disse o jovem avante da Raposa nos vídeos da matéria. Vitor Roque está em um bom momento com a camisa do Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)