Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vitor Roque se põe a disposição para jogar nas pontas ou de centroavante no ataque do Cruzeiro
futebol

Vitor Roque se põe a disposição para jogar nas pontas ou de centroavante no ataque do Cruzeiro

O atacante da Raposa comentou sobre sua trajetória no futebol e a ajuda que vem recebendo do técnico Paulo Pezzolano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 21:36

Publicado em 12 de Março de 2022 às 21:36

O atacante Vitor Roque se destacou no clássico contra o Atlético-MG, marcando o gol da Raposa no duelo, e se tornou uma peça importante para o time nesta reta final de Campeonato Mineiro e uma esperança para a Série B, que começa no mês que vem. Roque, de apenas 17 anos, falou da ajuda que tem recebido do técnico Paulo Pezzolano no seu amadurecimento dentro e fora de campo, além de relatar sua trajetória no futebol. O atacante se mostrou disposto a ajudar o time azul em diversas posições no ataque e pode ser uma arma “fatal” da equipe no duelo deste domingo, 13 de março, contra o Pouso Alegre, no Mineirão, pela 10ª e penúltima rodada do Estadual. Confira o que disse o jovem avante da Raposa nos vídeos da matéria. Vitor Roque está em um bom momento com a camisa do Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados