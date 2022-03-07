Vítor Pereira utiliza garotos da base em treinamento do Corinthians

O novo técnico do Corinthians, Vítor Pereira, que estreou no último sábado (5), na derrota do Timão por 1 a 0 para o São Paulo, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Paulista, acena o desejo de ver com atenção os jovens do clube alvinegro. Após o Timão inscrever sete jogadores que estiveram na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior na lista B do Paulistão logo no primeiro dia do treinador português no Parque São Jorge, nesta segunda-feira (7) quatro jogadores de categorias inferiores treinaram com o elenco profissional, sendo que dois deles não estão inscritos na competição estadual.

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Na primeira atividade visando o duelo contra a Ponte Preta, neste sábado (12), às 18h30, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, o zagueiro Robert Renan e o meia Keven (inscritos no torneio) e os laterais Daniel Marcos e Reginaldo (que não estão na lista) completaram o treinamento realizado no CT Joaquim Grava.

Já classificado como líder do grupo A do Paulistão com três jogos a menos, Vítor Pereira pode utilizar as partidas contra Ponte Preta, Palmeiras e Novorizontino, principalmente as contra os times do interior do Estado, para fazer alguns testes, entre eles a inclusão de atletas mais jovens, seja no decorrer dos confrontos ou até mesmo iniciando algum desses jogos na titularidade.

No ano passado, o Timão utilizou o Estadual para promover a entrada de alguns atletas, mas não teve grande êxito, já que o único que se destacou a ponto de virar cativo no time titular foi o zagueiro João Victor. No entanto, no decorrer da temporada outros jovens ganharam espaço e, ainda que não sejam titulares absolutos, tiveram a sua importância no plantel, como Raul Gustavo, Du Queiroz, Adson e Gabriel Pereira, que está muito próximo de deixar o Corinthians rumo ao New York City, dos Estados Unidos, por um valor entre 5 e 6 milhões de dólares (R$25,3 a 30,4 mi)

Além de Robert Renan e Kevin, que treinaram nesta segunda-feira (7) com o elenco, estão inscritos na lista B do Paulistã o lateral-direito Léo Maná, o zagueiro Lucas Belezi, os meias Guilherme Biro e Matheus Araújo, e o atacante Felipe Augusto.

O goleiro Matheus Donelli e os atacantes Gabriel Pereira e Gustavo Mantuan, que já faziam parte do elenco corintiano há algum tempo, foram inscritos na lista B em janeiro mas com o intuito de librar espaço na parte principal de relacionados, que é limitado em 26 atletas, sendo três goleiros e 23 de linha.