Vítor Pereira testa positivo para Covid-19 e pode desfalcar o Corinthians contra o Boca

O técnico do Corinthians, Vítor Pereira, foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi dada pela assessoria do Timão na manhã desta segunda-feira (25).> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Timão> TABELA - Confira e simule todos os jogos da Libertadores> GUIA - Tudo sobre o Timão em busca do segundo títuilo da LibertadoresCom isso, o treinador pode ficar fora do banco de reservas na partida contra o Boca Juniors, da Argentina, nesta terça-feira (26), às 21h30, pela terceira rodada do grupo E da Copa Libertadores, na Neo Química Arena.

O clube alvinegro ainda aguarda o resultado da contraprova realizada pelo treinador que, enquanto isso, estará em isolamento, por precaução. Novas informações serão atualizadas durante o dia pelo próprio Corinthians, mas como primeira medida a entrevista coletiva que Vitor Pereira concederia nesta segunda-feira (25), às 13h, foi cancelada.

O presidente corintiano Duílio Monteiro Alves teve a sua coletiva mantida, às 14h, no CT Joaquim Grava.

A partida contra o Boca Juniors nesta terça-feira (26) é uma das mais importantes do ano para o Timão, já que, após duas rodadas todas as equipes do grupo E estão empatadas em pontos, com uma vitória e uma derrota.

Não vencer os argentinos como mandante obrigaria o Corinthians buscar a classificação contra o próprio Boca e o Deportivo Cali, da Colômbia, fora de casa.