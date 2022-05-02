Vítor Pereira não viaja com a delegação do Corinthians para Cali; entenda

O técnico do Corinthians, Vítor Pereira, não embarcou com a delegação corintiana para Cali, onde a equipe enfrenta o Deportivo Cali-COL, pela quarta rodada da Libertadores, na quarta-feira (4), às 21h.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Corinthians, que faz homenagem a 2012

Isso por conta do protocolo da Conmebol, que prevê a liberação a partir do 11º dia após o teste positivo para COVID-19, período que será concluído na quarta-feira (04), data do jogo diante do Cali.

Vítor Pereira iria conceder uma coletiva no CT Joaquim Grava na segunda-feira (25), após a derrota por 3 a 0 no clássico contra o Palmeiras. Contudo, o técnico testou positivo para Covid-19 nesta mesma data.

Dessa forma, ele ficou afastado da partida contra o Boca Juniors na Neo Química Arena, e todos os treinos que antecederam o duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Ele no entanto testou negativo no dia do triunfo contra o Leão do Pici, e ficou à beira do gramado comandando a equipe.

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A presença do treinador português não está descartada para o jogo contra o Deportivo Cali na quarta-feira. O clube trabalha com a possibilidade do técnico lusitano viajar para a Colômbia no dia da partida, quando os 11 dias exigidos pela Conmebol terminam

Mesmo impossibilitado de viajar com a delegação na programação estabelecida pelo clube, Vítor comandou o treino desta segunda-feira. Ele organizou uma atividade de posse de bola, seguido de um enfrentamento em campo reduzido com coringas. Por fim, os jogadores realizaram um treinamento de cruzamentos e finalizações.

Quatro jogadores das categorias de base do clube completaram o treino: o zagueiro João Pedro (2003); os meio-campistas Kayke (2004) e Pedrinho (2004); e o atacante Arthur Sousa (2003).

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fortaleza permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo.