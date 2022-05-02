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Vítor Pereira não viaja com a delegação do Corinthians para Cali; entenda

Presença do treinador do Timão, contudo, não está descartada para o jogo de quarta na Libertadores...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:28
O técnico do Corinthians, Vítor Pereira, não embarcou com a delegação corintiana para Cali, onde a equipe enfrenta o Deportivo Cali-COL, pela quarta rodada da Libertadores, na quarta-feira (4), às 21h.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Corinthians, que faz homenagem a 2012
Isso por conta do protocolo da Conmebol, que prevê a liberação a partir do 11º dia após o teste positivo para COVID-19, período que será concluído na quarta-feira (04), data do jogo diante do Cali.
Vítor Pereira iria conceder uma coletiva no CT Joaquim Grava na segunda-feira (25), após a derrota por 3 a 0 no clássico contra o Palmeiras. Contudo, o técnico testou positivo para Covid-19 nesta mesma data.
Dessa forma, ele ficou afastado da partida contra o Boca Juniors na Neo Química Arena, e todos os treinos que antecederam o duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Ele no entanto testou negativo no dia do triunfo contra o Leão do Pici, e ficou à beira do gramado comandando a equipe.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores
A presença do treinador português não está descartada para o jogo contra o Deportivo Cali na quarta-feira. O clube trabalha com a possibilidade do técnico lusitano viajar para a Colômbia no dia da partida, quando os 11 dias exigidos pela Conmebol terminam
Mesmo impossibilitado de viajar com a delegação na programação estabelecida pelo clube, Vítor comandou o treino desta segunda-feira. Ele organizou uma atividade de posse de bola, seguido de um enfrentamento em campo reduzido com coringas. Por fim, os jogadores realizaram um treinamento de cruzamentos e finalizações.
Quatro jogadores das categorias de base do clube completaram o treino: o zagueiro João Pedro (2003); os meio-campistas Kayke (2004) e Pedrinho (2004); e o atacante Arthur Sousa (2003).
Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fortaleza permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo.
Crédito: VítorPereiradurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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