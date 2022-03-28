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Vítor Pereira lamenta lesão de Fagner e explica improviso na lateral: 'Tentamos encontrar solução ali'

Lateral-direito ficou em campo por apenas oito minutos e saiu por conta de lesão...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 22:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 22:36
Após a eliminação para o São Paulo, o técnico do Corinthians, Vítor Pereira, lamentou a lesão do lateral-direito Fagner logo nos primeiros minutos de jogo, e precisou improvisar no setor. O zagueiro João Victor foi o escolhido para suprir as necessidades pelo setor.
+ Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022- Tivemos a infelicidade também de perder o Fagner logo no início do jogo. Procuramos com João Victor, que dizem que já jogou como lateral, e quisemos Robson que tinha feito um bom jogo como zagueiro. Tentamos encontrar solução ali a partir do João na direita, começamos a sentir que ele estava tendo dificuldade, mas depois fomos ajustando - analisou o treinador português.
Segundo falou o treinador em entrevista coletiva, a ideia de improvisar o jogador era pensando em diminuir as responsabilidades defensivas de Willian e Lucas Piton.
- O Willian também estava com algumas dificuldades, e foi nesse sentido de não obrigar o Willian tanto compromisso defensivo, o João permitiria, teoricamente, um pouquinho mais do Willian a não vir tanto para trás. Mas era uma opção, não tenho problema nenhum, aquela foi a solução do momento e a razão foi esta, para liberar um pouquinho o Willian - completou Vítor Pereira.
Crédito: VítorPereiraduranteoMajestoso(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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