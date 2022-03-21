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Vítor Pereira justifica entrada dos titulares do Corinthians contra o Novorizontino: 'Estávamos com dificuldades'

Técnico do Timão se mostrou satisfeito por conseguir poupar peças importantes da equipe no primeiro tempo...

Publicado em 20 de Março de 2022 às 21:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 21:46
O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0 e garantiu a segunda melhor campanha geral do Paulistão, mas não foi fácil. Vítor Pereira precisou colocar no segundo tempo Róger Guedes, Renato Augusto, Paulinho e Willian para garantir o resultado positivo.> GALERIA - Róger Guedes faz para o Timão contra o Novorizontino; veja notas
O treinador português justificou as mudanças na etapa final pela dificuldade do alvinegro paulista em fazer o gol que colocaria a equipe melhor classificada no Paulistão.
- Grande parte dos jogadores que temos na equipe, precisam estar no máximo da capacidade, e sempre pensamos no próximo jogo. A intenção era adiar ao máximo a entrada deles em campo, para descansar, mas estávamos com dificuldades para fazer o gol. O resultado não estava seguro, aí entraram eles em campo. Tentamos prolongar ao máximo o descanso para o próximo jogo, mas deu para perceber que eles não recuperaram do jogo anterior, então foi uma boa decisão - disse.
Vítor afirmou que os três objetivos propostos por ele para o duelo contra o Tigre foram cumpridos, e projetou o duelo decisivo de quinta-feira (24) contra o Guarani.
- O resultado era importante. Outro aspecto importante desse jogo era dar tempo de recuperação aos jogadores que jogaram o jogo anterior, isso foi conseguido também. Deu para ver alguns jogadores que não tinham tanto tempo de jogo. Agora é recuperar, perceber o estágio de recuperação de cada um, para nos apresentarmos bem no jogo de quinta-feira, que vai ser difícil. Mas em um bom gramado, perante nossa torcida, vamos fazer um bom jogo, e lutar pela vitória - comentou o treinador
> TABELA - Timão leva o Paulistão? Simule o caminho o mata-mata do estadual
Este foi apenas o quarto jogo do português no comando do Timão, e o técnico disse que a partida lhe ensinou algumas lições sobre o futebol brasileiro. Ele ainda se mostrou feliz por ter conseguido poupar atletas importantes, evitando lesões em estágios importantes da temporada.
- Este jogo serviu como um cartão de visitas ao futebol brasileiro. Hoje tirei muitas notas. Tive consciência que um tempo de recuperação depois de um jogo intenso como tivemos contra o Palmeiras, não é fácil. Hoje optamos por descansar os jogadores que jogaram o último jogo, e acho que fiz muito bem, porque senão acredito que teríamos problemas de lesões - concluiu.
Classificado às quartas de final do Paulistão, o Corinthians se prepara para o duelo contra o Guarani, na quinta-feira (24), às 19h, na Neo Química Arena. O duelo será em jogo único, e em caso de empate, o vencedor será decidido nos pênaltis.
Crédito: VítorPereiraduranteojogocontraoNovorizontino(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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