Vítor Pereira fala sobre postura tática do Corinthians no clássico: 'Assumo eu a responsabilidade'

Com pouco tempo de trabalho à frente da equipe do Corinthians, o técnico Vítor Pereira preferiu assumir a responsabilidade dos deslizes do time diante do São Paulo, no Morumbi, válido pelo Campeonato Paulista. Um dos pontos em que o treinador quer melhorar nos próximos jogos, é a questão do posicionamento de Róger Guedes.

+ Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022– Fundamentalmente, o que tentei foi que a equipe se sentisse mais confortável com a bola e tivesse linhas de passe. O Róger fez isso. Não trabalhamos o tempo suficiente, às vezes ele fez bem, às vezes não tão bem, fez movimentos muito lateralizados. Quando você lateraliza muito, o que acontece? Quando entramos na área, lá não está nosso atacante - iniciou o treinador português.

Para o comandante, o centroavante não pode andar tanto nos corredores laterais, e sim fazer os movimentos no corredor central.

- Esse é um aspecto que vamos ter que corrigir com ele. O “vir tocar” está certo, quero atrair a marcação, mas nosso centroavante não pode andar tanto nos corredores laterais, tem que fazer o movimento no corredor central para quando chegarmos na linha de fundo ele lá estar - disse Vítor Pereira.- Muitas vezes, ele veio demasiado baixo, à frente da linha dos meias, às vezes até lado a lado com os volantes, mas não quero isso do meu atacante. Assumo eu a responsabilidade, foram dois dias de trabalho, ainda falta muito tempo - completou o treinador corintiano.