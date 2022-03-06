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Vítor Pereira fala sobre postura tática do Corinthians no clássico: 'Assumo eu a responsabilidade'

Treinador disse que ainda não trabalhou tempo suficiente com os jogadores e que tem pontos a corrigir no decorrer da semana...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 07:00

Publicado em 06 de Março de 2022 às 07:00

Com pouco tempo de trabalho à frente da equipe do Corinthians, o técnico Vítor Pereira preferiu assumir a responsabilidade dos deslizes do time diante do São Paulo, no Morumbi, válido pelo Campeonato Paulista. Um dos pontos em que o treinador quer melhorar nos próximos jogos, é a questão do posicionamento de Róger Guedes.
+ Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022– Fundamentalmente, o que tentei foi que a equipe se sentisse mais confortável com a bola e tivesse linhas de passe. O Róger fez isso. Não trabalhamos o tempo suficiente, às vezes ele fez bem, às vezes não tão bem, fez movimentos muito lateralizados. Quando você lateraliza muito, o que acontece? Quando entramos na área, lá não está nosso atacante - iniciou o treinador português.
Para o comandante, o centroavante não pode andar tanto nos corredores laterais, e sim fazer os movimentos no corredor central.
- Esse é um aspecto que vamos ter que corrigir com ele. O “vir tocar” está certo, quero atrair a marcação, mas nosso centroavante não pode andar tanto nos corredores laterais, tem que fazer o movimento no corredor central para quando chegarmos na linha de fundo ele lá estar - disse Vítor Pereira.- Muitas vezes, ele veio demasiado baixo, à frente da linha dos meias, às vezes até lado a lado com os volantes, mas não quero isso do meu atacante. Assumo eu a responsabilidade, foram dois dias de trabalho, ainda falta muito tempo - completou o treinador corintiano.
Crédito: OtécnicodoCorinthians,VítorPereira(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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