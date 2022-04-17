Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vítor Pereira fala sobre posição de Róger Guedes no Corinthians: 'Tenho que dar razão a ele'
futebol

Vítor Pereira fala sobre posição de Róger Guedes no Corinthians: 'Tenho que dar razão a ele'

Autor de três gols contra o Avaí, atacante afirmou que prefere jogar pela esquerda...

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 23:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 23:20
Após Róger Guedes marcar três gols e deixar claro a posição em que prefere jogar, o técnico do Corinthians, Vítor Pereira, admitiu que dá razão ao jogador, que atuou muito bem pela esquerda na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, na noite deste sábado, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022- Liderar pessoas é perceber as características de cada personalidade. Ele é bom menino. Provavelmente, é o jogador que eu mais tenho conversado. Tem que saber levá-lo, tirar o melhor dele, falar um bocadinho ao coração e trazê-lo para o alinhamento que pretendemos - iniciou o português na coletiva de imprensa.
- Antes, tínhamos que jogar com o Roger como atacante, e eu expliquei a ele muitas vezes: 'Eu sei que você gosta de jogar da esquerda para dentro, mas a equipe precisa de você de atacante'. Ele estava desanimado porque não estava fazendo gols. Eu tenho que dar razão a ele, jogando pela esquerda vai para dentro com o pé direito. Mas também temos o Willian, que também gosta de jogar assim. Vamos ter que ir fazendo essa gestão e acho que só é possível manter o nível e não baixar drasticamente assim - disse o treinador corintiano.
Com mais os três gols, Róger Guedes é o artilheiro isolado do Timão na temporada, com sete gols marcados, em 18 partidas disputadas.
Crédito: OtécnicodoCorinthians,VítorPereira(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados