Vítor Pereira fala sobre posição de Róger Guedes no Corinthians: 'Tenho que dar razão a ele'

Após Róger Guedes marcar três gols e deixar claro a posição em que prefere jogar, o técnico do Corinthians, Vítor Pereira, admitiu que dá razão ao jogador, que atuou muito bem pela esquerda na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, na noite deste sábado, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022- Liderar pessoas é perceber as características de cada personalidade. Ele é bom menino. Provavelmente, é o jogador que eu mais tenho conversado. Tem que saber levá-lo, tirar o melhor dele, falar um bocadinho ao coração e trazê-lo para o alinhamento que pretendemos - iniciou o português na coletiva de imprensa.

- Antes, tínhamos que jogar com o Roger como atacante, e eu expliquei a ele muitas vezes: 'Eu sei que você gosta de jogar da esquerda para dentro, mas a equipe precisa de você de atacante'. Ele estava desanimado porque não estava fazendo gols. Eu tenho que dar razão a ele, jogando pela esquerda vai para dentro com o pé direito. Mas também temos o Willian, que também gosta de jogar assim. Vamos ter que ir fazendo essa gestão e acho que só é possível manter o nível e não baixar drasticamente assim - disse o treinador corintiano.

Com mais os três gols, Róger Guedes é o artilheiro isolado do Timão na temporada, com sete gols marcados, em 18 partidas disputadas.