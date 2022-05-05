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Vítor Pereira explica ausência de dupla no time titular do Corinthians contra o Cali

Parte física pesou para Renato Augusto e Willian iniciarem a partida no banco de reservas...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 00:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 00:52
Dois entre os principais jogadores do Corinthians nesta temporada, os meias Renato Augusto e Willian, não foram titulares no duelo contra o Deportivo Cali, nesta quarta-feira (4), na Colômbia, pela quarta rodada do grupo E da Libertadores. A partida terminou empatada em 0 a 0.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians> TABELA - Confira e simule os jogos da LibertadoresEm entrevista coletiva ao fim do confronto, o técnico Vítor Pereira justificou as ausências por motivos físicos.
De acordo com o treinador, Willian sentiu um problema muscular contra o Fortaleza, no último domingo (1º), pelo Campeonato Brasileiro, e não tinha condições de atuar os 90 minutos. Foi uma opção do próprio Vítor Pereira, portanto, contar com o camisa 10 apenas na etapa final.
- Willian teve um problema muscular no jogo anterior. Esteve em tratamento nos dias todos, e não posso arriscar perder o Willian por dois, três meses, arriscar a saúde dele, colocando no começo do jogo e ele se lesionar. Preferi hoje guardar o Willian para 30 minutos. Em 30 minutos não lhe dá o nível de fadiga em que o risco seja grande. Mesmo com 30 minutos teve risco, mas não jogou pelo fato de estar com um problema muscular. Esperamos que no próximo jogo ele esteja 100% - disse VP.
Em relação a Renato, Vítor disse que a sequência de jogos tem diminuído o nível de desempenho do camisa 8, que não tem conseguido se recuperar fisicamente.
- Quando ele (Renato Augusto) está bem, joga em um nível altíssimo, mas quando está cansado tem dificuldades. Têm muitos jogos e temos que gerir da melhor forma possível, para evitar lesão – destacou Vítor Pereira.
No último domingo (1º), durante a vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, o meia Paulinho sofreu uma ruptura do ligamento do joelho esquerdo, teve que passar por cirurgia e ficará entre seis e oito meses afastado do futebol. Vítor Pereira, inclusive, aproveitou a entrevista para desejar boa recuperação ao camisa 15.
- Infelizmente o Paulinho se lesionou por muito tempo. Mando um abraço. Esteve hoje com a equipe, porque pensamos nele durante todos os momentos do jogo. Queríamos lhe dedicar uma vitória, mas não foi possível. Mas fizemos um bom jogo – expôs o treinador corintiano.
Contra o Deportivo Cali, o lateral-direito Fagner também teve que sair de campo contundido. O atleta caiu no gramado logo aos quatro minutos de jogo e precisou ser substituído. O diagnóstico inicial foi de trauma na perna direita, e o atleta será reavaliado pelo Departamento Médico corintiano logo no retorno da delegação a São Paulo, previsto para esta quinta-feira (5).
Crédito: Desdeoretorno,aduplaRenatoeWilliantemsetegolseoitoassistências(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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