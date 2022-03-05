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Vítor Pereira exalta Telê Santana e fala sobre o tabu do Corinthians no Morumbi: 'História já passou'

Português colocou Telê como um dos maiores da história, e também falou sobre a pressão de estreiar em um clássico...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 08:00

Publicado em 05 de Março de 2022 às 08:00

O primeiro desafio de Vítor Pereira sob o comando do Corinthians será contra o São Paulo, um dos maiores rivais do Timão. Mas engana-se quem pensa que o português nunca ouviu falar do Tricolor Paulista.GALERIA > Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
Durante sua coletiva de apresentação, Pereira exaltou Telê Santana, treinador ídolo da equipe do Morumbi e um dos grandes personagens do futebol brasileiro. Para o português, Telê foi o responsável por construir uma das melhores equipes do mundo.
- Lembro das seleções do Brasil, que me fizeram chorar. Em Portugal, nossa segunda seleção sempre foi a brasileira. Nós hoje temos uma seleção que compete no mais alto nível. Habituei a ver grandes jogadores brasileiros. Em termos de clube, o Telê Santana, as equipes dele, Cruyff, Sacchi. Agora o Guardiola, são pessoas que viram o futebol mais à frente, conseguiram projetar no momento o futebol 20 anos à frente. O Telê é um deles. Aquela equipe do Telê do São Paulo era muito boa - disse o lusitano.
> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulista e os simule
Vítor Pereira terá um enorme desafio logo em sua estreia. Vencer o São Paulo no Morumbi, algo que não acontece desde 2017. O treinador não se mostrou incomodado com o tabu, e disse gostar dos jogos grandes.
- Confesso que sou treinador de grandes jogos. Os grandes jogos me estimulam. Sou um treinador emocional, que vive as coisas com emoção. Para mim, a única diferença é que nunca joguei um clássico com três dias de treinos, é uma experiência nova. Um clássico, em termos para a torcida, tem um peso enorme. A questão de não ganhar no Morumbi. Para mim, o registro anterior, não conta para o ano seguinte. É preciso provar de novo, voltar a provar em campo. A história já passou, os títulos que ganhamos também. É preciso olhar para frente. Gostaria de ter mais dias de trabalho para mudar alguma coisa no sentido que quero. Tivemos esses dias e vamos com o objetivo de ganhar - concluiu.
VEJA OS ÚLTIMOS MAJESTOSOS DISPUTADOS NO MORUMBISão Paulo 1×1 Corinthians – BR 2017São Paulo 1×0 Corinthians – Paulistão 2018São Paulo 3×1 Corinthians – BR 2018São Paulo 0x0 Corinthians – Paulistão 2019São Paulo 1×0 Corinthians – BR 2019São Paulo 0x0 Corinthians – Paulistão 2020São Paulo 2×1 Corinthians – BR 2020São Paulo 1×0 Corinthians – BR 2021
Crédito: VítorPereiranacoletivadeapresentação(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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