Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vítor Pereira exalta entrega do Corinthians contra o Braga: 'Gosto de jogar bem, mas prefiro ganhar'
futebol

Vítor Pereira exalta entrega do Corinthians contra o Braga: 'Gosto de jogar bem, mas prefiro ganhar'

Treinador corintiano salientou 'espírito vencedor' do Timão e classificou estilo de jogo como 'pragmático'...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 23:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 23:50
O Corinthians finalizou apenas uma vez o gol na vitória sobre o Bragantino, neste domingo (8), pela quinta rodada do Brasileirão, o suficiente para vencer por 1 a 0, fora de casa, rompendo uma sequência de seis meses do Massa Bruta sem ser derrotado no Nabi Abi Chedid.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão no BrasileirãoO técnico corintiano Vítor Pereira reconheceu que o desempenho corintiano não foi tão bom, mas valorizou o espírito de entrega e aplicação dos seus jogadores em campo, deixando claro que, para ele, o resultado é o mais importante que o desempenho.
- Quando não jogarmos com a qualidade que pretendemos, temos que ser uma equipe competitiva e estamos criando esse espírito de que quando não dá na qualidade, dá na raça. E isso é uma impressão do torcedor do Corinthians, quando não se dá na qualidade tem que se deixar tudo em campo. Gosto de jogar muito bem, mas não gosto de jogar bem e perder o jogo, gosto de jogar bem e ganhar, e quando não dá para jogar bem prefiro ganhar. Isso que é criar o espírito competitivo, em que os três pontos têm que ser disputados até o fim do jogo – disse o português em entrevista coletiva após o jogo.
Ainda que reconheça que o Corinthians, contra o Red Bull Bragantino, não foi tão bem, Vítor Pereira reconheceu a virtude defensiva, afirmando que o adversário também não conseguiu criar muitas chances claras de gols.
- Apesar do Bragantino ter tido mais a bola, circulado mais a bola, chances claras eu só lembro de uma, que foi o cabeceio para fora, e aí tivemos sorte, porque o cruzamento sai, o atacante antecipa e só não deu gol porque não deu – destacou VP.
No final da partida, Vítor Pereira promoveu a entrada do zagueiro Robson Bambu no lugar do lateral-direito Rafael Ramos, quando o Timão já jogava com uma trinca de defensores atrás. Com isso, o clube alvinegro terminou com seis atletas no esquema defensivo, já que além dos quatro homens da zaga, o lateral-esquerdo Bruno Melo também terminou o jogo trancado na parte de trás do campo corintiano.
Vítor explicou a postura e a definiu como ‘pragmática’.
- Quando fizemos o gol sabíamos exatamente o que iria acontecer, o Jadson iria se encaixa na linha de três, com os dois zagueiros abertos, iriam projetá-los atrás e colocar não sei quantos jogadores na nossa linha e cruzar, e assim criaram problemas, de fato. Mas não é a primeira vez que eu meto os três zagueiros. O que o Bragantino começou a tirar, jogar uma bola fatiada no lateral-esquerdo contrário, que é muito alto o Luan (Cândido) e estavam a ganhar quase sempre a primeira bola. Como o Rafael (Ramos) é baixinho tínhamos o que a fazer? Vamos nos fechar e ganhar de 1 a 0. Fechamos aquele lado com o Róbson e a equipe equilibrou. Fomos pragmáticos – comentou Pereira.
Com o triunfo em Bragança, o Corinthians manteve a liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 12 pontos, quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos. O Timão volta a campo para a competição nacional no próximo sábado (14), às 19h, contra o Internacional, em Porto Alegre. Mas antes, nesta quarta-feira (11), o clube alvinegro encara a Portuguesa-RJ, na Neo Química Arena, em duelo decisivo pela volta da terceira fase da Copa do Brasil – na ida, com mando da Lusa, o jogo terminou empatado em 1 a 1.
Crédito: VítorPereirachegouaterceiravitóriacomovisitantenocomandodoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados