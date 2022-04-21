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Vítor Pereira evita culpar Ivan por gol sofrido pelo Corinthians contra a Portuguesa-RJ

Goleiro fez sua estreia pelo Timão em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 08:00
Após quase dois meses e meio do anúncio da contratação, Ivan fez sua estreia pelo Corinthians no empate contra a Portuguesa-RJ, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil> GALERIA - Xavier vacila no empate do Timão na Copa do Brasil; veja notas
Parte da torcida achou que o camisa 1 poderia estar melhor posicionado no chute de Cafu, que abriu o placar para a Lusa carioca. O técnico do Timão, Vítor Pereira, não quis apontar nenhuma falha do goleiro, e concluiu que o gol nasceu após sucessivos erros de posicionamento da defesa, que cedeu muito espaço para o chute.
- Em termos táticos, vou deixar com o Marcelo (Carpes, preparador), com o Ivan, em cima do gol que sofremos. Nós fazemos cortes desse jogo para percebermos o que fizemos bem e mal. Depois, individualmente e coletivamente, procuramos saber onde temos que melhorar. Foi uma sequência de falhas de posicionamentos que abriu o espaço para eles fazerem um gol simples. Permitimos que o adversário ficasse em vantagem - disse o treinador português sobre a partida de Ivan.
O arqueiro do alvinegro paulista praticamente não foi exigido durante os noventa minutos, tendo em vista que o gol aos dois minutos foi o único chute no alvo dos cariocas.
Segundo o Footstats, Ivan foi o quarto jogador do Timão com menos passes na partida (9), ficando atrás apenas de Du Queiroz (7), Giovane (7) e Wesley (3). Dos quatro lançamentos tentados pelo goleiro, apenas um foi completado com sucesso. Ele terminou a partida sem completar nenhuma defesa.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão na Copa do Brasil
Ao lado de Matheus Donelli, ele vem brigando para ser o reserva imediato de Cássio. No meio de março, Ivan teve detectada uma lesão na coxa esquerda, que o afastou das duas partidas do time do Parque São Jorge no mata-mata do Paulistão, contra Guarani e São Paulo, respectivamente.
Quando se recuperou do desconforto muscular, ele só não foi relacionado para o duelo na Libertadores contra o Always Ready, por opção do próprio Vítor Pereira.
O Corinthians agora tem um difícil sequência nos próximos dias, quando enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão, no sábado (23), e o Boca Juniors na terça-feira (26), pela Libertadores. Dessa forma, Cássio deverá retomar a titularidade, e Ivan pode receber nova chance no duelo de volta contra a Lusa carioca, no dia 11 de maio.
Crédito: IvanfezseuprimeirojogopeloTimãocontraaPortuguesa-RJ(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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