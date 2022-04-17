Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vítor Pereira elogia estreia de Rafael Ramos no Corinthians: 'Tem o caráter que eu gosto'
futebol

Vítor Pereira elogia estreia de Rafael Ramos no Corinthians: 'Tem o caráter que eu gosto'

Contra o Avaí, lateral se destacou nos dribles e números defensivos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2022 às 14:30

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 14:30

> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Brasileirão> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Timão
A entrada como titular logo na primeira oportunidade possível passou pela suspensão de Fagner, titular da função, e a escolha do técnico Vítor Pereira, que foi quem solicitou a contratação do jogador.
- O Rafael jogava regularmente no Santa Clara, uma boa equipe em Portugal. Eu acho que ele tem características que se enquadram no nosso jogo, é rápido, esclarecido, pode nos ajudar e tem o caráter que eu gosto, competitivo, tem o espírito do Corinthians, veio para acrescentar, ajudar. Hoje, uma estreia, no nosso estádio, ele não fez um jogo em alto nível, mas de qualidade do ponto de vista defensivo e ofensivo - disse o treinador em entrevista coletiva após o jogo.
De acordo com a plataforma Footstats, Rafael Ramos foi o terceiro maior passador corintiano da partida, atrás somente de João Victor e Du Queiroz, com 55. O lusitano errou apenas três.
Em relação aos cruzamentos, o camisa 21 foi três vezes até a linha de fundo, acertando um e errando dois. Ele também não foi tão bem em relação aos lançamentos, buscando quatro e acertando um.
Por outro lado, Ramos se destacou nos dribles. Foram três tentativas, todas certas, sendo o melhor corintiano no quesito.
O lateral também teve bons números defensivos, registrando dois desarmes e duas interceptações – sendo o melhor do Corinthians na segunda estatística, ao lado do zagueiro João Victor.
A tendência é que Rafael Ramos fique no banco de reserva no próximo compromisso corintiano, nesta quarta-feira (20), às 21h30, contra a Portuguesa-RJ, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio do Café, em Londrina.
Ainda assim, com o modelo de revezamento que o técnico Vítor Pereira tem adotado, Ramos deve ter minutos em campo durante a temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados