Vítor Pereira elogia estreia de Rafael Ramos no Corinthians: 'Tem o caráter que eu gosto'

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A entrada como titular logo na primeira oportunidade possível passou pela suspensão de Fagner, titular da função, e a escolha do técnico Vítor Pereira, que foi quem solicitou a contratação do jogador.

- O Rafael jogava regularmente no Santa Clara, uma boa equipe em Portugal. Eu acho que ele tem características que se enquadram no nosso jogo, é rápido, esclarecido, pode nos ajudar e tem o caráter que eu gosto, competitivo, tem o espírito do Corinthians, veio para acrescentar, ajudar. Hoje, uma estreia, no nosso estádio, ele não fez um jogo em alto nível, mas de qualidade do ponto de vista defensivo e ofensivo - disse o treinador em entrevista coletiva após o jogo.

De acordo com a plataforma Footstats, Rafael Ramos foi o terceiro maior passador corintiano da partida, atrás somente de João Victor e Du Queiroz, com 55. O lusitano errou apenas três.

Em relação aos cruzamentos, o camisa 21 foi três vezes até a linha de fundo, acertando um e errando dois. Ele também não foi tão bem em relação aos lançamentos, buscando quatro e acertando um.

Por outro lado, Ramos se destacou nos dribles. Foram três tentativas, todas certas, sendo o melhor corintiano no quesito.

O lateral também teve bons números defensivos, registrando dois desarmes e duas interceptações – sendo o melhor do Corinthians na segunda estatística, ao lado do zagueiro João Victor.

A tendência é que Rafael Ramos fique no banco de reserva no próximo compromisso corintiano, nesta quarta-feira (20), às 21h30, contra a Portuguesa-RJ, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio do Café, em Londrina.