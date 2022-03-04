Vítor Pereira diz que Luan precisa 'se encontrar com ele mesmo' para dar a volta por cima no Corinthians

Em sua primeira entrevista coletiva como treinador do Corinthians, Vítor Pereira mostrou ser um profissional muito passional e apreciador das táticas no futebol. Mas também mostrou-se preocupado com o lado mental dos seus atletas.GALERIA > Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos

Na coletiva, Pereira foi perguntado se ainda é possível recuperar Luan. Desde que foi contratado pelo Timão junto ao Grêmio em 2020, o outrora 'Rei da América' se perdeu no clube paulista, que fez um alto investimento no atleta, que hoje é uma das últimas opções no banco de reservas.

O técnico português disse que o meia-atacante precisa tirar uma força de dentro para voltar a jogar bem, acreditar em si para conseguir dar a volta por cima. Ainda, o lusitano revelou que já quis levá-lo ao futebol europeu.

- Quando estamos em recuperação, dependemos de nós próprios para recuperar. A força do caráter de uma pessoa é muito mais uma força que vem dentro do que de fora. O Luan precisa se encontrar com ele mesmo, e acreditar nele mesmo. Conheço ele há muitos anos, já tive para levá-lo a Europa. Ele tem que fazer isso, tem muita qualidade. As pessoas estão para ajudá-lo, não só ele como todos - ponderou Vítor Pereira.

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A última vez em que o jogador marcou um gol foi no dia 20 de maio de 2021, na goleada do Timão sobre o Sport Huancayo por 5 a 0, pela Copa Sul-Americana.

Na atual temporada, Luan soma 89 minutos em campo, tendo atuando em três partidas, apenas contra o Botafogo-SP sendo titular. Um dia após a vitória diante do Red Bull Bragantino, o meia-atacante foi flagrado em uma balada, no seu momento de folga. Mesmo assim, a torcida não o perdoou nas redes sociais.