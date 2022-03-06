Vítor Pereira diz que Corinthians precisa melhorar: 'Tem muita coisa para corrigir'

O técnico do Corinthians, Vítor Pereira, ainda não teve muito tempo para trabalhar com o elenco corintiano e, após a derrota no Majestoso, por 1 a 0, o português admite que tem muita coisa para corrigir nos próximos dias para dar sequência ao Campeonato Paulista.

+ Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022- Evidentemente, tem muita coisa para corrigir. Tivemos cinco treinos, três com a equipe completa. Sabemos exatamente o que temos que melhorar. Vou tirando impressões, avaliando os jogadores que tenho, e este jogo me permitiu avaliar, mais uma vez. Em relação aos experientes, temos que jogar um jogo onde nós controlamos o ritmo e a bola. E é isso que vamos tentar fazer - disse o treinador, após a derrota no Morumbi.

O treinador falou sobre as principais dificuldades no confronto contra o São Paulo. Para ele, em razão da idade de alguns jogadores, é preciso que o jogo não seja de transições, de correr o tempo todo.- Nosso jogo tem que ser circulado, de paciência. Sei que queremos ir mais depressa, mas ir mais depressa tem o risco de perda de bola. Se perdermos muitas bolas, teremos que reagir mais e defender mais. Vamos ter que encontrar o equilíbrio entre uma circulação de qualidade, com paciência - avaliou Vítor Pereira.

- O que temos que melhorar, e a grande dificuldade foi o pouco tempo de trabalho, é a dinâmica ofensiva. Tem que ser mais provocativa, uma dinâmica com mais movimentos de ruptura, nos passes, buscar o espaço, e hoje nos faltou isso. Circulamos, circulamos, mas circulamos sem dar profundidade que é necessária - completou.