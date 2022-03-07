Vítor Pereira divide elenco do Corinthians no primeiro treinamento visando a Ponte Preta

Após ser derrotado pelo São Paulo no último sábado (5) e ganhar folga no domingo (6), o elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (7), no CT Joaquim Grava já de olho na Ponte Preta, seu próximo adversário, neste sábado (12), às 18h30, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Até mesmo os titulares no Majestoso deste fim de semana chegaram a trabalhar com bola na atividade que abriu a semana do Timão. No início do treinamento, a comissão técnica dividiu o elenco e os jogadores que começaram jogando contra o Tricolor fizeram um trabalho tático com o técnico Vítor Pereira e, somente depois disso, foram para a parte interna do Centro de Treinamento para complementar o treino na academia.