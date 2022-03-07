Vítor Pereira divide elenco do Corinthians no primeiro treinamento visando a Ponte Preta

Após ser derrotado pelo São Paulo no último sábado (5) e ganhar folga no domingo (6), o elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (7), no CT Joaquim Grava já de olho na Ponte Preta, seu próximo adversário, neste sábado (12), às 18h30, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Até mesmo os titulares no Majestoso deste fim de semana chegaram a trabalhar com bola na atividade que abriu a semana do Timão. No início do treinamento, a comissão técnica dividiu o elenco e os jogadores que começaram jogando contra o Tricolor fizeram um trabalho tático com o técnico Vítor Pereira e, somente depois disso, foram para a parte interna do Centro de Treinamento para complementar o treino na academia.
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Os demais atletas do plantel inicialmente fizeram um trabalho de posse de bola comandada pelos auxiliares de Vítor Pereira, Luís Miguel, Filipe Almeida, Bruno Moura e Luis Nédio, e posteriormente foram comandados por Vítor em uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.
O Corinthians volta aos treinamentos nesta terça-feira (8), novamente na parte da manhã.
Faltando três rodadas para que o Timão encerre a primeira fase do Campeonato Paulista, o clube já tem a classificação para as quartas de final e a liderença do grupo A garantida.