Vítor Pereira 'cumpre palavra' e treina o Corinthians com seis atletas da base

Menos de 24 horas após vencer o Deportivo Cali, pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores, o elenco do Corinthians se reapresentou de olho no seu próximo compromisso, neste sábado (16), às 21h, contra o Avaí, na Neo Química Arena.Como tinha antecipado em entrevista coletiva após o triunfo contra o clube colombiano, o técnico Vítor Pereira trabalhou apenas com os atletas que não foram titulares na última partida e compôs o trabalh o com atletas das categorias de base.

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Sete jogadores foram chamados pelo treinador português:, o lateral-direito Léo Maná; os zagueiros Alemão e Robert Renan; os meias Breno Bidon e Guilherme Biro; e os atacantes Giovane e Wesley, o último assinou o seu primeiro contrato profissional com o Timão, no início desta semana.

Alguns atletas, como Léo Maná, Robert Renan e Giovane chegaram até a ser relacionados para algumas partidas do Timão sob o comando de VP.

Vítor Pereira comandou uma atividade de posse de bola com os atletas à disposição, seguido de um trabalho de enfrentamento em campo reduzido, finalizado por treinos de passes, cruzamentos e finalizações.

Os titulares do duelo contra o Deportivo Cali ficaram apenas na parte interna do CT Joaquim Grava fazendo um trabalho de recuperação.

Recuperado de uma lesão no tornozelo, o meia-atacante Adson treinou normalmente. Robson Bambu segue entregue ao Departamento Médico.