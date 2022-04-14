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futebol

Vítor Pereira 'cumpre palavra' e treina o Corinthians com seis atletas da base

Seis jogadores de categorias inferiores foram integrados à atividade após vitória corintiana na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 20:37

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 20:37

Menos de 24 horas após vencer o Deportivo Cali, pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores, o elenco do Corinthians se reapresentou de olho no seu próximo compromisso, neste sábado (16), às 21h, contra o Avaí, na Neo Química Arena.Como tinha antecipado em entrevista coletiva após o triunfo contra o clube colombiano, o técnico Vítor Pereira trabalhou apenas com os atletas que não foram titulares na última partida e compôs o trabalh o com atletas das categorias de base.
> TABELA - Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
Sete jogadores foram chamados pelo treinador português:, o lateral-direito Léo Maná; os zagueiros Alemão e Robert Renan; os meias Breno Bidon e Guilherme Biro; e os atacantes Giovane e Wesley, o último assinou o seu primeiro contrato profissional com o Timão, no início desta semana.
Alguns atletas, como Léo Maná, Robert Renan e Giovane chegaram até a ser relacionados para algumas partidas do Timão sob o comando de VP.
Vítor Pereira comandou uma atividade de posse de bola com os atletas à disposição, seguido de um trabalho de enfrentamento em campo reduzido, finalizado por treinos de passes, cruzamentos e finalizações.
Os titulares do duelo contra o Deportivo Cali ficaram apenas na parte interna do CT Joaquim Grava fazendo um trabalho de recuperação.
Recuperado de uma lesão no tornozelo, o meia-atacante Adson treinou normalmente. Robson Bambu segue entregue ao Departamento Médico.
Crédito: RobertRenaneGiovane(fotocompletaramtreinodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians)

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