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Vítor Pereira comanda o primeiro treino tático pelo Corinthians

Técnico português realizou trabalho específico visando o clássico contra o São Paulo, neste fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 20:38

Publicado em 02 de Março de 2022 às 20:38

Esta quarta-feira (2) de cinzas marcou o primeiro trabalho tático que o técnico Víctor Pereira comandou no Corinthians. Em seu terceiro dia comandando treinamentos no Timão, o treinador português fez um trabalho específico visando o clássico contra o São Paulo, neste sábado (5), às 16h, no estádio do Morumbi, casa da equipe Tricolor, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Majestoso marcará a estreia de Pereira no comando corintiano.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Antes do treinamento tático, Vítor organizou um trabalho de posse de bola em campo reduzido.
Após o término, alguns atletas fizeram atividades complementares de finalização e cabeceio defensivo.
O meia Roni foi baixa no treinamento, pois sentiu dores na coxa direita e ficou apenas na parte interna do CT Joaquim Grava com o núcleo de fisioterapia para tratar o desconforto.
Nos primeiros dois treinamentos do lusitiano no Timão, o técnico teve a disposição apenas os jogadores que não atuaram ou começaram no banco de reservas a vitória contra o Red Bull Bragantino, no último fim de semana. Na segunda-feira (28), o foco foi uma atividade com posse de bola, já na terça-feira (1º) um trabalho específico com atletas de defesa.
Crédito: Treinodestaquarta-feira(2foiaterceiroqueVítorPereiracomandounoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians)

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