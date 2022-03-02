Vítor Pereira comanda o primeiro treino tático pelo Corinthians

Esta quarta-feira (2) de cinzas marcou o primeiro trabalho tático que o técnico Víctor Pereira comandou no Corinthians. Em seu terceiro dia comandando treinamentos no Timão, o treinador português fez um trabalho específico visando o clássico contra o São Paulo, neste sábado (5), às 16h, no estádio do Morumbi, casa da equipe Tricolor, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Majestoso marcará a estreia de Pereira no comando corintiano.

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Antes do treinamento tático, Vítor organizou um trabalho de posse de bola em campo reduzido.

Após o término, alguns atletas fizeram atividades complementares de finalização e cabeceio defensivo.

O meia Roni foi baixa no treinamento, pois sentiu dores na coxa direita e ficou apenas na parte interna do CT Joaquim Grava com o núcleo de fisioterapia para tratar o desconforto.

Nos primeiros dois treinamentos do lusitiano no Timão, o técnico teve a disposição apenas os jogadores que não atuaram ou começaram no banco de reservas a vitória contra o Red Bull Bragantino, no último fim de semana. Na segunda-feira (28), o foco foi uma atividade com posse de bola, já na terça-feira (1º) um trabalho específico com atletas de defesa.