  • Vítor Pereira acredita que gol cedo do São Paulo no Majestoso condicionou a partida do Corinthians
futebol

Vítor Pereira acredita que gol cedo do São Paulo no Majestoso condicionou a partida do Corinthians

Técnico português ainda falou que o Timão precisa melhorar na chegada à área...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2022 às 21:06

Publicado em 05 de Março de 2022 às 21:06

Após derrota no Majestoso para o São Paulo, o técnico do Corinthians, Vítor Pereira concedeu coletiva no Morumbi. Na visão do português, o gol aos 50 segundos do primeiro tempo de Calleri condicionou o clássico.GALERIA > Com falha na marcação, Timão perde para o São Paulo; veja notas
- Eu acho que o gol inicial e a chuva que caiu, que não podemos controlar, condicionaram um bocadinho. O campo ficou muito pesado e dificultou um pouco a circulação de bola. Aquilo que tínhamos feito no aquecimento quebrou-se nesse período em que estivemos à espera que a luz voltasse. E houve um bocadinho essa desconcentração, foi o que senti na minha equipe. O São Paulo conseguiu entrar desde o primeiro minuto no jogo, mesmo com aquela chuva, e nós demoramos um pouco para reagir, e quando reagimos já tínhamos concedido o primeiro gol - opinou o lusitano.
> TABELA - Confira os jogos do Tricolor e do Timão no Paulista e os simule
Na visão do treinador, o Timão sentiu o gramado pesado e apontou um aspecto do jogo no qual acredita que sua equipe precisa trabalhar.
- Teve muito a ver com sofrermos o gol cedo, o terreno ficar pesado. As ocasiões que tivemos, não conseguimos concretizá-las. A chegada na área é um aspecto que é preciso trabalhar. As posições ocupadas na área, é preciso trabalhar. Tive cinco dias de trabalho, mas dois para recuperarmos os jogadores. Não foi a estreia que eu pretendia. Já vi alguma intenção, nos primeiros 30 minutos, de ter bola, dominar o jogo com bola e pressionar logo que perdíamos a bola. Esses 30 minutos que tivemos alguma qualidade, faltando de fato a chegada na área, temos que prolongar isso para os 30 minutos - concluiu.
Agora, o próximo desafio do Corinthians é contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, sábado (12), às 18h30, pela décima primeira rodada do Paulistão.
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

