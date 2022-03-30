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Vitor Mendes, zagueiro do Atlético-MG, tem contratação pretendida pelo Bahia

Apesar dos direitos ligados a equipe mineira, defensor atuou em 2021 pelo Juventude...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 14:32
Em processo de fortalecimento do plantel visando, especialmente, a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia tem em sua alça de mira a contratação do zagueiro Vitor Mendes, atleta com direitos ligados ao Atlético-MG.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo veiculou o portal 'Torcedores.com', o jogador que atuou em 2021 por empréstimo da equipe mineira pelo Juventude conseguiu um desempenho destacado no clube gaúcho, emendando 34 partidas como titular na campanha onde o Juventude se segurou na elite nacional. Não à toa, em seu retorno ao clube formador, o contrato foi renovado até 2024.
Entretanto, a tendência é que o Esquadrão enfrente certa concorrência na transação onde o empresário do jogador, Leandro Unzueta, já teria até mesmo falado com a diretoria do Atlético-MG sobre o interesse do Tricolor.
Isso porque, além do Vasco, equipes que estão na primeira divisão nacional querem também viabilizar o negócio além do próprio Juventude, interessado em reativar o vínculo por empréstimo com o jovem de apenas 23 anos de idade.
Crédito: BrunoCantini/Atlético

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