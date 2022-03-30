Vitor Mendes, zagueiro do Atlético-MG, tem contratação pretendida pelo Bahia

Em processo de fortalecimento do plantel visando, especialmente, a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia tem em sua alça de mira a contratação do zagueiro Vitor Mendes, atleta com direitos ligados ao Atlético-MG.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo veiculou o portal 'Torcedores.com', o jogador que atuou em 2021 por empréstimo da equipe mineira pelo Juventude conseguiu um desempenho destacado no clube gaúcho, emendando 34 partidas como titular na campanha onde o Juventude se segurou na elite nacional. Não à toa, em seu retorno ao clube formador, o contrato foi renovado até 2024.