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Vitor Leque curte zoação com o Cruzeiro na internet, é repreendido pelo clube, e pede desculpas

O atacante da Raposa se envolveu na polêmica após curtir uma imagem com uma caixão na torcida do Atlético-MG fazendo referência ao time azul na  Série B...
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Publicado em 

04 nov 2021 às 18:30

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 18:30

Crédito: O Cruzeiro se posicionou oficialmente e repreendeu o atacante Vitor Leque sobre a polêmica nas redes sociais-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O atacante Vitor Leque, Cruzeiro, se envolveu em nova polêmica nas redes sociais, quando curtiu no Instagram uma foto em que . havia um torcedor do Atlético-MG no jogo contra o Grêmio com um caixão azul com a letra “B”, fazendo alusão ao time celeste, que está na segunda divisão nacional. O fato deixou o clube e torcida irritados, pois Leque já havia “curtido” outra publicação em que era feita uma comparação com a situação ruim da Raposa com o maior rival, o Atlético-MG. A torcida cobrou uma ação do clube pelo ato do jogador. O clube se posicionou oficialmente em suas redes sociais e disse que o atleta teria de retratar publicamente. -Para nós, novo erro será inadmissível. Reforçamos que o foco total de todo nosso time esteja na reta final da competição atual-dizia a nota do Cruzeiro. Vitor Leque publicou vídeo pedindo desculpas e disse que a curtida na postagem foi feita por "pessoas próximas" que controlavam a rede social.- Fala, Nação Azul! Através deste vídeo, estou passando para pedir desculpas. Sei que errei, pessoas próximas estavam controlando minhas redes socias, mas agora vou passar para um profissional cuidar disso. Mil desculpas mesmo. Vitor Leque está relacionado para partida diante do Londrina, que acontece na próxima sexta-feira, às 21h30, pela Série B. Ele retorna ao time após cumprir suspensão diante do Vila Nova-GO.

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